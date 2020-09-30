Виктор Хлус: Динамо нужно укреплять оборону и надеяться на удачный жребий в ЛЧ

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал уверенную победу киевлян в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента".

"Прежде всего нужно поздравить "Динамо" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Заждались. Наконец-то болельщики опять смогут наслаждаться качественным европейским футболом. Но с другой стороны, "Динамо" показало не тот уровень игры, с сильными соперниками там нечего делать.

Киевляне после выездного поединка были уже одной ногой в групповом этапе, и дома нужно было лишь подтвердить успешное начало. Была уверенность, что такой откровенно слабый соперник вряд ли сможет за неделю перевоплотиться и создать проблемы, обыграв с нужным счетом "Динамо". Не будем приуменьшать достоинства нашей команды, которая воспользовалась удачной ситуацией и обыграла в двух матчах бельгийцев. Но глядя вчера на немощный "Гент", приходила мысль, что мы играем то ли с "Минайем", то ли со "Львовом". Таков сейчас уровень и бельгийцев. И в этом наша удача. Не зря они даже в своем чемпионате занимают "правильное" - 15 место.

Имея комфортный счет после первого мачта, "Динамо" дома решило изменить тактику - сыграть уже не от обороны, а с позиции силы. Начали активно, что сразу же дало результат - забили гол. При суммарном счете 3:1 казалось, что игра перешла в формальный характер. Но второй тайм оставил неприятные вопросы. Почему "Динамо" позволило создать у своих ворот столько голевых моментов? Расслабились. Если бы "Гент" все забил, а это 3-4 мяча, то выход в группу был бы смазан. Хорошо, что низкий уровень мастерства игроков "Гента" не позволил им реализовать все в голы. Тут большие претензии к динамовской обороне. Тем не менее, "Динамо" в паре с "Гентом" было на голову сильнее, поэтому и прошло дальше.

Порадовала хорошая реализация - все что создали, то и забили. Что огорчило - игра защиты во втором тайме. И еще раз подчеркну, на фоне такого слабого "Гента" не позволительно разрешать сопернику быть хозяевами в штрафной, а порой и во вратарской площадке. Хорошо, что Бущан все "вытащил", его можно назвать лучшим игроком матча.

Чтобы выглядеть достойно в групповом этапе, необходимо думать, прежде всего, об укреплении линии обороны. Также надеемся на удачный жребий. Ждем увидеть "Динамо" сильной и боеспособной командой, которая будет радовать болельщиков качественным футболом".

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится в четверг, 1 октября. Начало в 18:00. С составом корзин можно ознакомиться здесь >>