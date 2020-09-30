Аттракцион неслыханной щедрости, или Иллюзия счета. Акценты на игре Динамо с Гентом

Наверное, нужно сразу кое-что уточнить (а кому и напомнить). Во-первых, автор в еврокубках неизменно болеет за ВСЕ наши команды, и этой привычке уже более сорока лет – с тех пор, когда нашими еще считались "Жальгирис" и тбилисское "Динамо".

Во-вторых, во внутренних соревнованиях он рад каждому очку, отобранному у "Шахтера" и "Динамо" представителями остальной футбольной Украины. Когда же эти двое играют между собой, тут возможны варианты. Сегодня, пожалуй, больше склоняюсь в сторону команды Луческу.

Поэтому тот, кто посчитает, что статья продиктована стремлением испортить праздник болельщикам Киева, заодно может поздравить себя с примитивностью мышления. Уж такие они обидчивые, эти "динамовцы", а особенно, когда самого повода для радости приходится ждать так долго…

Мы тут на днях слегка подискутировали насчет "суперзрелища" в одном из матчей нашего чемпионата. Так вот вам противоположный пример, когда зрителя невозможно оторвать от экрана. Пусть даже и полтора тайма из двух – последняя четверть игры блеснула единственным моментом аж перед самым финальным свистком.

И знаете, как-то параллельно, являлись ли многочисленные зрелищные эпизоды следствием элементарных ошибок в обороне. Это пусть профи цокают языком и качают головой. Другое дело, что на душе при этом было неспокойно: ведь из полутора десятка моментов лишь четыре – в нашу пользу.

Однако три из них завершились голами, а в еще одном – на 17-й минуте, при 1:0 – на стороне "Гента" было везение: удар Шапаренко пришелся в штангу, после чего "промазал" Караваев. Тогда как все усилия соперника пошли прахом. Скажу больше, очень опасными признал бы не более половины его голевых возможностей. Но уж дали дрозда!

Думаю, в принципе, все решил – и в матче, и в двухраундовой дуэли – второй мяч, забитый с пенальти Де Пеной на 35-й минуте. Но сама "точка" вызвала вопросы. Дело в том, что, по новым рекомендациям арбитрам, удар головой себе в руку не должен судиться. Вне зависимости от того, каково было ее положение. То ли польская бригада отстала от жизни, то ли одно из двух…

Кстати, под раздачу попал не кто иной, как Пластун – "украинский след" в фиаско "Гента" получил свое продолжение и новое прочтение. Для полного джентльменского набора не хватало лишь пенальти. Шутка, конечно, но прямо нарочно не придумаешь.

Следует понимать, что до этого команды имели поровну моментов (пусть у "Динамо" они и были покруче). Да и вообще первый тайм был, в этом отношении, равным. Пусть даже фанатам привиделось иное.

Вскоре после перерыва был назначен второй 11-метровый в ворота "Гента" (а с учетом отмененного ВАРом – уже третий) – на сей раз бесспорный, и счет парадоксально вырос до крупного. Неестественность этих цифр на табло подчеркнули следующие двадцать минут, которые потрясли Киев. Правда, потрясли-потрясли, но так ничего из него и не вытрясли.

Но вы меня извините, эти семь (!) угроз кряду, когда соперник буквально творил в нашей штрафной все, что ему вздумается (и это кризисный депрессивный "Гент"), не могли не впечатлить. И я бы ни разу не преуменьшал значение этого отрезка матча. Черта с два "Динамо" "играло по счету и успокоилось, думая о будущем"! Это была реальная паника.

Отбились – молодцы. Чего стоят только пять сэйвов Бущана (однозначного героя матча – и это при крупном счете в пользу его команды!) плюс еще один – Караваева! Но как-то не хочется думать о том, что могло быть дальше, реализуй "Гент" хоть один из этих шансов.

Психологический фактор гола никто не отменял. А "Гент", приковавший "Динамо" к воротам конкретно и наглухо, поразив цель, поистине обрел бы крылья. С другой стороны, возникло ощущение, что подопечные Луческу действительно посчитали дело сделанным. А в такой ситуации чрезвычайно трудно перестроиться назад.

Не раз довелось читать в комментах, что, мол, подкачали только последние двадцать минут. Никак нет, ребята: эти двадцать минут были как раз ПРЕДпоследними! Двойной шанс Кляйндинста, которым завершился этот шторм в штрафной Киева, имел место на 70-й минуте. То есть, и времени в их распоряжении было бы еще предостаточно.

Трудно себе представить, что "Гент" забил бы четырежды, ни разу больше при этом не пропустив? Ну, в футболе всякое бывает. А ведь мы с вами увидели прижатое к канатам "Динамо". И благо дело, что удалось выстоять и избежать нокдауна, после чего выдохшийся противник уже, по большому счету, молотил воздух.

Если же подсчитать все возможности для взятия ворот на протяжении игры (хотя понимаю, что мы с вами можем трактовать их по-разному), у меня выходит, что "Динамо" вполне могло проиграть с нужным "Генту" счетом 1:3. Да, почти на все эти голы гости "наиграли" уже после 3:0, так и не воплотив в жизнь хотя бы один из них. Однако такой исход был бы закономерен по игре.

Дорш, Ньянгбо, Кляйндинст и тот же Пластун – именно эти фамилии чаще доминировали в важных эпизодах матча. Правда, Бущан их всех точно переплюнул, но гордиться ли нам этим? Ах да, игра забывается – результат остается. Что ж, будем гордиться этим иллюзорным счетом. К счастью, для Луческу мерилом будет не он.

Был несколько удивлен, обнаружив в "подвалах" отчета о матче целое сообщество хейтеров Супряги. А чем он вам не угодил? Тем, что создал предпосылки для обоих голов – кроме сомнительного пенальти? Или тем, что его агент исправно вбрасывает левую инфу о своем клиенте? Причем здесь парень – он добросовестно делает свое дело. И уж точно поинтереснее условного Беседина.

Понимал, что, в свете решения командой Луческу главной задачи сезона, давно и решительно задвинутым в тень "борцам за справедливость" из фанатской подворотни придется непросто. На затертый рефрен: "А Баба-Яга против!" народ реагирует все реже и, как правило, сугубо раздраженно. Неужели опять примутся бубнить: не забудем, не простим?

Недооценил гибкость поводырей ультрас. Теперь их акцент был ловко перенесен на партийную принадлежность одного из Суркисов. И жертвы политпропаганды с готовностью пополнят ряды недовольных.

Да и шут бы с ними. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание: именно этим и именно сейчас, в предвыборную страду, они демонстрируют, что главное для них – не футбол. В этой связи мне вспоминается анекдот о Неуловимом Джо. Который был неуловим потому, что на хрен никому не нужен. Любителям футбола рекомендовал бы относиться к этому так же.

Возвращаясь же к футболу, констатируем: Луческу выполнил свою миссию в этом году. Суркис удовлетворен. Думается, первостепенным было получить доступ в закрома Лиги чемпионов. А что там нас ждет дальше – бр-рр…

Можно говорить о том, что в этом квалифайне "Динамо" несколько повезло с соперниками. Если коротко, оба были не в лучшей форме. Понятно, что у киевлян были свои сложности. Но фактор смены тренера оказался решающим. И уж он-то с честью справился с поставленной задачей. Но чтобы не провалиться в группе, одного его умения не хватит. Тут понадобится толика магии…