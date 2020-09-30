Миколенко о матче с Гентом: После третьего гола вся команда выключилась

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко поделился эмоциями от матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов, в котором его команда разгромила бельгийский "Гент" и вышла в групповой этап.

- После игры двоякие чувства. Вроде и выиграли со счетом 3:0, но могли пропускать много мячей, много ошибок было ... Выключились после третьего гола. Первый гол немного успокоил игру. Второй еще больше. А после третьего мяча вся команда выключилась. Поэтому у нас в раздевалке немного двоякие эмоции.

- При счете 3:0 игроки в защите начали действовать авантюрно ...

- Никаких авантюр в защите не было. Просто было много навесов в штрафную и ударов по воротам. После третьего гола вся команда вроде выключилась, начала нервничать, из-за чего начали возникать моменты у наших ворот.

- Трудно было противостоять габаритным форвардам "Гента"?

- Они строили свою игру на этом. Конечно, было сложно, ведь они на голову выше меня. Впрочем, Илья Забарный у них практически всю борьбу выиграл. Но моменты были после подач.

- Учитывая кадровые потери, на данный момент эта линия обороны - оптимальная?

- Считаю, что тот состав, который выходит на футбольное поле в той или иной игре, и является оптимальным на данный момент. Но команда - это не только эти 11 игроков.

- "Динамо" наконец оказалось в группу Лиги чемпионов. Какие сейчас эмоции?

- Мы так долго этого ждали. Честно, в душе очень рад, но, наверное, полностью осознаю то, что случилось, уже завтра. Немного порадуюсь, а дальше - игра с "Зарей".

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится в четверг, 1 октября. Начало в 18:00. С составом корзин можно ознакомиться здесь >>