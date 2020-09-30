Подвиги Бущана как тревожный звонок перед группой. Обзор матча Динамо – Гент. Подкаст №45

Анализируем второй поединок плей-офф квалификации ЛЧ между "Динамо" и "Гентом". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Обсуждаем потенциальный переезд Романа Яремчука на Апеннины, почему не стоит винить во всем Игоря Пластуна и немного про сборную Украины. Хвалим Бущана, Луческу и Миколенко, думаем об усилении "Динамо" и вариантах группы ЛЧ для киевлян. Поздравления "Ференцварошу" и почему Реброву пора в АПЛ – еще больше мыслей внутри подкаста.