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Подвиги Бущана как тревожный звонок перед группой. Обзор матча Динамо – Гент. Подкаст №45

Лига Чемпионов
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Насыщенный выпуск

Подвиги Бущана как тревожный звонок перед группой. Обзор матча Динамо – Гент. Подкаст №45
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем второй поединок плей-офф квалификации ЛЧ между "Динамо" и "Гентом". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Обсуждаем потенциальный переезд Романа Яремчука на Апеннины, почему не стоит винить во всем Игоря Пластуна и немного про сборную Украины. Хвалим Бущана, Луческу и Миколенко, думаем об усилении "Динамо" и вариантах группы ЛЧ для киевлян. Поздравления "Ференцварошу" и почему Реброву пора в АПЛ – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Игорь Пластун Сергей Ребров Роман Безус Виталий Буяльский Лига чемпионов Георгий Бущан Роман Яремчук Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Гент (Бельгия) Лига Чемпионов УЕФА Николай Шапаренко Гент Владислав Супряга Виталий Миколенко Подкаст Аудиомнение Ференцварош
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