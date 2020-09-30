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Луческу повторил рекорд Лобановского по крупным победам в еврокубках

Лига Чемпионов
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На третьем месте Мирон Маркевич

Луческу повторил рекорд Лобановского по крупным победам в еврокубках
Новина українською

Обыграв "Гент" со счетом 3:0, "Динамо" одержало первую крупную победу в еврокубках под руководством Мирчи Луческу.

А вот для румынского тренера эта победа стала уже 20-й на международной арене во главе украинских клубов. Тем самым он повторил рекордный для наставников наших команд показатель 20-летней давности, принадлежащий Валерию Лобановскому.

13 разгромов подопечные Луческу нанесли соперникам в Лиге чемпионов и 7 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

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На третьем месте в этой табели о рангах идет Мирон Маркевич, который с "Днепром" и "Металлистом" одержал восемь разгромных побед (все в Лиге Европы).

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В статье: Мирча Луческу Мирон Маркевич Валерий Лобановский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Днепр
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Источник:
sport.ua

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