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Севидов о матче Динамо - Гент: Когда вратаря признают лучшим игроком матча, это настораживает

Лига Чемпионов
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Специалист разобрал игру Динамо в ответном матче с Гентом

Севидов о матче Динамо - Гент: Когда вратаря признают лучшим игроком матча, это настораживает
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Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире UA-Футбол подвел итог матча Динамо – Гент 3:0, после которого киевляне оформили выход в группу Лиги чемпионов.

"Вопросов по проходу Динамо в группу нет, а вот бельгийский клуб неприятно удивил. В атаке Гент играл неплохо, создал кучу моментов, и тут где-то нам немного повезло. Ну и безобразная игра в обороне. Думаю, что Минай играл в обороне лучше, чем Гент. Так что это разбалансированная команда и заслуженная победа Динамо.

Но остался осадок и по игре Динамо в обороне. Когда Бущана признают лучшим игроком матча, это всегда настораживает. Думаю, после разбора игры футболистам достанется от Луческу. Столько позволять у своих ворот команда не имеет права. Ведь мы смотрим на бельгийцев как на пройденный этап, а в группе Лиги чемпионов будут другие команды.

Так что, казалось, счет 3:0, вопросов быть не может, но какая-то недосказанность осталась. Если бы не Бущан, интрига в игре была бы. Динамо не должно было позволять создавать столько моментов, даже при счете 3:0.

В целом же, закономерная победа. Киев был сильнее и заслуженно прошел в группу", - сказал Севидов.

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Гент
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