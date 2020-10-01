Полунин: Суркису впору задуматься о покупке памятника Луческу, который оказался Шахтеру не нужен

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями о повторном матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Гент" (3:0) , и оценил шансы киевлян в групповом раунде престижного турнира.

"Были два разных тайма с "Гентом". Мне понравилось, что динамовцы вышли на поле, выбросив из головы результат первого поединка в Бельгии. Действовали собранно, целеустремленно и по делу добились ощутимого преимущества в счете.

Не понравилось, что после перерыва посчитав, что путевка в следующий раунд уже никуда от них не денется, резко сбросили обороты, начали играть вальяжно, позволив "Генту" хозяйничать в своей штрафной площадке. К счастью, на этот раз обошлось, гости не преуспели в реализации голевых моментов, но так действовать нельзя, это не профессионально. Единственный плюс - все убедились, что на вратаря Георгия Бущана можно рассчитывать.

Конечно, во взлете "Динамо" на международной арене большая заслуга их нового тренера Мирчи Луческу. Он не стал терроризировать клубное руководство требованиями купить новых игроков, сосредоточившись на работе с теми, кто уже находился на контракте и в отличие от своих предшественников добился весомого результата. А все потому, что румынский специалист умеет найти подход к игрокам, для него не существует авторитетов, свою силу нужно доказывать только на футбольном поле. Поэтому не случайно вчерашним лидерам "Динамо" не всегда находится место в стартовом составе. Так что президенту "Динамо" впору задуматься о приобретении памятника Луческу , изготовленного по заказу "Шахтера", который оказался горнякам не нужен.

Что "светит" динамовцам в групповом турнире? Многое будет зависеть от жребия, хотя очевидно, что там соперники будут посильнее АЗ и "Гента". Прежде всего, важно не только усилиться 2-3 новичками , но и сохранить тот состав, который добывал путевку. В частности, ни в коем случае нельзя сейчас продавать Владислава Супрягу. В лице Луческу он нашел своего тренера, с каждым матчем прибавляет. Где гарантия, что в той же "Болонье" Владислав заиграет ? Здесь уже затрагиваются интересы сборной Украины", - сказал Полунин.