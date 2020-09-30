Двое от Украины. Определились все участники группового этапа ЛЧ

Завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги Чемпионов. А это значит, что мы знаем имена всех 32 участников группового этапа.

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Отметим, что впервые за четыре года в нем сыграют сразу представителя от Украины - "Шахтер" и "Динамо". Полный же список выглядит следующим образом:

"Шахтер"

"Динамо"

"Бавария"

"Севилья"

"Реал"

"Ливерпуль"

"Ювентус"

"ПСЖ"

"Порту"

"Зенит"

"Барселона"

"Атлетико"

"Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтдед"

"Боруссия" Д

"Челси"

"Аякс"

"РБ Лейпциг"

"Интер"

"Олимпиакос"

"Лацио"

"Аталанта"

"Боруссия" М

"Истанбул ББ"

"Ференцварош"

"Ренн"

"Марсель"

"Брюгге"

"Локомотив"

"Краснодар"

"Зальцбург"

"Мидтьюлланн"

Наибольшим количеством участников будут представлены Германия, Испания, Италия и Англия - по четыре команды. Трое от Франции и России. Две команды от Украины. По одному участнику имеют Португалия, Голландия, Греция, Венгрия, Дания, Турция, Австрия и Бельгия.