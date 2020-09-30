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Двое от Украины. Определились все участники группового этапа ЛЧ

Лига Чемпионов
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Уже скоро жеребьевка

Двое от Украины. Определились все участники группового этапа ЛЧ
UA-Футбол
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Завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги Чемпионов. А это значит, что мы знаем имена всех 32 участников группового этапа.

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Отметим, что впервые за четыре года в нем сыграют сразу представителя от Украины - "Шахтер" и "Динамо". Полный же список выглядит следующим образом:

  • "Шахтер"
  • "Динамо"
  • "Бавария"
  • "Севилья"
  • "Реал"
  • "Ливерпуль"
  • "Ювентус"
  • "ПСЖ"
  • "Порту"
  • "Зенит"
  • "Барселона"
  • "Атлетико"
  • "Манчестер Сити"
  • "Манчестер Юнайтдед"
  • "Боруссия" Д
  • "Челси"
  • "Аякс"
  • "РБ Лейпциг"
  • "Интер"
  • "Олимпиакос"
  • "Лацио"
  • "Аталанта"
  • "Боруссия" М
  • "Истанбул ББ"
  • "Ференцварош"
  • "Ренн"
  • "Марсель"
  • "Брюгге"
  • "Локомотив"
  • "Краснодар"
  • "Зальцбург"
  • "Мидтьюлланн"

Наибольшим количеством участников будут представлены Германия, Испания, Италия и Англия - по четыре команды. Трое от Франции и России. Две команды от Украины. По одному участнику имеют Португалия, Голландия, Греция, Венгрия, Дания, Турция, Австрия и Бельгия.

Жеребьевка пройдет уже завтра. Всю официальную информацию, а также регламент вы можете найти здесь. Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн церемонии.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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