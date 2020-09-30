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Двое от Украины. Определились все участники группового этапа ЛЧ
Уже скоро жеребьевка
Завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги Чемпионов. А это значит, что мы знаем имена всех 32 участников группового этапа.
Отметим, что впервые за четыре года в нем сыграют сразу представителя от Украины - "Шахтер" и "Динамо". Полный же список выглядит следующим образом:
- "Шахтер"
- "Динамо"
- "Бавария"
- "Севилья"
- "Реал"
- "Ливерпуль"
- "Ювентус"
- "ПСЖ"
- "Порту"
- "Зенит"
- "Барселона"
- "Атлетико"
- "Манчестер Сити"
- "Манчестер Юнайтдед"
- "Боруссия" Д
- "Челси"
- "Аякс"
- "РБ Лейпциг"
- "Интер"
- "Олимпиакос"
- "Лацио"
- "Аталанта"
- "Боруссия" М
- "Истанбул ББ"
- "Ференцварош"
- "Ренн"
- "Марсель"
- "Брюгге"
- "Локомотив"
- "Краснодар"
- "Зальцбург"
- "Мидтьюлланн"
Наибольшим количеством участников будут представлены Германия, Испания, Италия и Англия - по четыре команды. Трое от Франции и России. Две команды от Украины. По одному участнику имеют Португалия, Голландия, Греция, Венгрия, Дания, Турция, Австрия и Бельгия.
Жеребьевка пройдет уже завтра. Всю официальную информацию, а также регламент вы можете найти