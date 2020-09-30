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Известны потенциальные соперники Шахтера и Динамо при жеребьевке ЛЧ. Составы всех корзин
Жеребьевка уже в четверг
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Как известно, Украину в нынешнем сезоне ЛЧ будут представлять сразу две команды, а вот кто может попасться в соперники нашим командам можно начать прикидывать уже сейчас.
"Динамо" при жеребьевке будет в третьей корзине, "Шахтер" – во второй.
Напомним, что жеребьевка состоится в четверг 1 октября и начнется в 18:00. Также стоит отметить, что УЕФА разведёт по разным группам представителей Украины и России.
Итак, составы корзин:
Первая корзина:
"Реал";
"Ливерпуль";
"Ювентус";
"Бавария";
ПСЖ;
"Порту";
"Севилья";
"Зенит".
Вторая корзина:
"Барселона";
"Атлетико";
"Манчестер Сити";
"Манчестер Юнайтед";
"Боруссия" Д;
"Челси";
"Аякс".
Третья корзина:
"Лейпциг";
"Интер";
"Лацио";
"Олимпиакос";
"Аталанта".
"Зальцбург"
"Краснодар"
Четвертая корзина:
"Локомотив";
"Марсель";
"Брюгге";
"Мидтьюлланн";
"Боруссия" М;
"Истанбул";
"Ренн";
"Ференцварош".
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