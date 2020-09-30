Известны потенциальные соперники Шахтера и Динамо при жеребьевке ЛЧ. Составы всех корзин

Только что завершились последние матчи плей-офф рануда Лиги чемпионов и сформировались все корзины перед жеребьевкой группового раунда.

Как известно, Украину в нынешнем сезоне ЛЧ будут представлять сразу две команды, а вот кто может попасться в соперники нашим командам можно начать прикидывать уже сейчас.

"Динамо" при жеребьевке будет в третьей корзине, "Шахтер" – во второй.

Напомним, что жеребьевка состоится в четверг 1 октября и начнется в 18:00. Также стоит отметить, что УЕФА разведёт по разным группам представителей Украины и России.

Итак, составы корзин:

Первая корзина:

"Реал"; "Ливерпуль"; "Ювентус"; "Бавария"; ПСЖ; "Порту"; "Севилья"; "Зенит".

Вторая корзина:

Третья корзина:

Четвертая корзина: