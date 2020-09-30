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Известны потенциальные соперники Шахтера и Динамо при жеребьевке ЛЧ. Составы всех корзин

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Жеребьевка уже в четверг

Известны потенциальные соперники Шахтера и Динамо при жеребьевке ЛЧ. Составы всех корзин
Новина українською

Только что завершились последние матчи плей-офф рануда Лиги чемпионов и сформировались все корзины перед жеребьевкой группового раунда.

Как известно, Украину в нынешнем сезоне ЛЧ будут представлять сразу две команды, а вот кто может попасться в соперники нашим командам можно начать прикидывать уже сейчас.

"Динамо" при жеребьевке будет в третьей корзине, "Шахтер" – во второй.

Напомним, что жеребьевка состоится в четверг 1 октября и начнется в 18:00. Также стоит отметить, что УЕФА разведёт по разным группам представителей Украины и России.

Итак, составы корзин:

Первая корзина:

"Реал";

"Ливерпуль";

"Ювентус";

"Бавария";

ПСЖ;

"Порту";

"Севилья";

"Зенит".

Вторая корзина:

"Барселона";

"Атлетико";

"Манчестер Сити";

"Манчестер Юнайтед";

"Боруссия" Д;

"Челси";

"Шахтер";

"Аякс".

Третья корзина:

"Динамо" К;

"Лейпциг";

"Интер";

"Лацио";

"Олимпиакос";

"Аталанта".

"Зальцбург"

"Краснодар"

Четвертая корзина:

"Локомотив";

"Марсель";

"Брюгге";

"Мидтьюлланн";

"Боруссия" М;

"Истанбул";

"Ренн";

"Ференцварош".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 00:20
с чертвертой корзины неплохой вариант был бы: Истанбул, Митьюлланд, Брюге. А с третьей дял шахтера - Зальцбург и Олимпиакос.
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
01.10.2020 в 00:20
Маленькі шанси на відносну халявку все ж є: 1-й кошик - "Порто"; 2-й - "Аякс"; 3-й - "Олімпіакос", не знаю, як цього сезону "Зальцбург"; 4-й - "Брюгге", "Мідтьюлланн", "Істанбул", "Ференцварош"... все решта - мраки...
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Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 00:22
Ференцварош сейчас силен.. так что...
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Andriy Boyarskiy (Kyiv)
01.10.2020 в 00:17
Если так, то шансы хорошие: Севилья / Шахтер / Зальцбург / Истанбул Порту / Аякс / Динамо / Ференцварош а может так и будет больно: Ливерпуль / Шахтер / Интер / Боруссия" М Бавария / Манчестер Сити / Динамо / Марсель
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