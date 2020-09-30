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Лига Чемпионов. Зальцбург и Мидтьюлланн запрыгивают в групповой этап

Лига Чемпионов
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Героический проход датчан

Лига Чемпионов. Зальцбург и Мидтьюлланн запрыгивают в групповой этап
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Завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Теперь мы знаем имена всех 32 участников группового этапа.

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Сегодня "Зальцбург" снова подтвердил свое превосходство над "Маккаби", добыв вторую победу в двух матча. А также, в групповом этапе сыграет "Мидтьюлланн", который показал настоящий характер и выбил "Славию".

"Зальцбург" - "Маккаби" 3:1 (п.м 2:1)
Голы: Дака 16, 68, Собослаи 45+4 п - Карцев 30

"Мидтьюлланн" - "Славия" 4:1 (п.м. 0:0)
Голы: Каба 65, Шольц 83 (п), Оньека 89, Дрейер 90+1 - Олайинка 3

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Спарта (Прага) Зальцбург Мидтьюлланн (Хернинг)
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