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Лига Чемпионов. Зальцбург и Мидтьюлланн запрыгивают в групповой этап
Героический проход датчан
Завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Теперь мы знаем имена всех 32 участников группового этапа.
Сегодня "Зальцбург" снова подтвердил свое превосходство над "Маккаби", добыв вторую победу в двух матча. А также, в групповом этапе сыграет "Мидтьюлланн", который показал настоящий характер и выбил "Славию".
"Зальцбург" - "Маккаби" 3:1 (п.м 2:1)
Голы: Дака 16, 68, Собослаи 45+4 п - Карцев 30
Full-time: CHAMPIONS LEAGUE, WE’RE BACK, BABY! #SALMTV #neverstop pic.twitter.com/SWzauWPbBG— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) September 30, 2020
"Мидтьюлланн" - "Славия" 4:1 (п.м. 0:0)
Голы: Каба 65, Шольц 83 (п), Оньека 89, Дрейер 90+1 - Олайинка 3
WE DID IT!!!!!!!!! @ChampionsLeague HERE WE COME!!!!!!!!#UCL pic.twitter.com/rzYAkdlGE2— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 30, 2020