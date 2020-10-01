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УЕФА может допустить зрителей на матчи Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Теперь все решат местные власти

УЕФА может допустить зрителей на матчи Лиги чемпионов
Новина українською

УЕФА рассматривает возможность допуска болельщиков на матчи Лиги чемпионов при условии одобрения такого решения со стороны местных властей, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, данный шаг поможет клубам уменьшить убытки от пандемии коронавируса и позволит заработать на продаже билетов.

Напомним, все матчи квалификации Лиги чемпионов проходили без зрителей.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов
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