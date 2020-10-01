Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА может допустить зрителей на матчи Лиги чемпионов
Теперь все решат местные власти
УЕФА рассматривает возможность допуска болельщиков на матчи Лиги чемпионов при условии одобрения такого решения со стороны местных властей, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, данный шаг поможет клубам уменьшить убытки от пандемии коронавируса и позволит заработать на продаже билетов.
Напомним, все матчи квалификации Лиги чемпионов проходили без зрителей.
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