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Харатин: Шахтер или Динамо как соперники в группе ЛЧ? Двоякие впечатления
Жеребьевка уже скоро
Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин перед жеребьевкой группового этапа
"Учитывая то, что играют два наших украинских клуба, то хотелось бы сыграть с ними. Было бы очень интересно с одной стороны. С другой же не хотелось бы отбирать у них очки или же чтобы они - у нас. Тут двоякие ощущения.
Посмотрим, как сложится, но в любом случае будет интересно. Мы все с нетерпением ждет жеребьевку", - сказал Харатин.
Напомним, что жеребьевка начнется сегодня в 18:00, а UA-Football проведет