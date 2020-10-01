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Харатин: Шахтер или Динамо как соперники в группе ЛЧ? Двоякие впечатления

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Жеребьевка уже скоро

Харатин: Шахтер или Динамо как соперники в группе ЛЧ? Двоякие впечатления
Новина українською

Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов в эфире ТК "Футбол" рассказал о предпочтениях среди соперников.

"Учитывая то, что играют два наших украинских клуба, то хотелось бы сыграть с ними. Было бы очень интересно с одной стороны. С другой же не хотелось бы отбирать у них очки или же чтобы они - у нас. Тут двоякие ощущения.

Посмотрим, как сложится, но в любом случае будет интересно. Мы все с нетерпением ждет жеребьевку", - сказал Харатин.

Напомним, что жеребьевка начнется сегодня в 18:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн процедуры.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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