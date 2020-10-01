Харатин: Шахтер или Динамо как соперники в группе ЛЧ? Двоякие впечатления

Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов в эфире ТК "Футбол" рассказал о предпочтениях среди соперников.

"Учитывая то, что играют два наших украинских клуба, то хотелось бы сыграть с ними. Было бы очень интересно с одной стороны. С другой же не хотелось бы отбирать у них очки или же чтобы они - у нас. Тут двоякие ощущения.

Посмотрим, как сложится, но в любом случае будет интересно. Мы все с нетерпением ждет жеребьевку", - сказал Харатин.