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Бондарь: Очень хотелось бы сыграть с Барселоной и Ливерпулем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник горняков хочет проверить свои силы на фоне мировых грандов

Бондарь: Очень хотелось бы сыграть с Барселоной и Ливерпулем
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился своими ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Лично мне очень хотелось бы сыграть с "Барселоной" и "Ливерпулем". Интересно проверить себя с такими соперниками, лучшими в футбольном мире.

Хотя в первой корзине такие команды, что, в целом, конечно, не хочется на них попадать. Еще, если не ошибаюсь, в третьей корзине есть "Интер" - тоже не хочется", - сказал Бондарь.

Напомним, что жеребьевка начнется сегодня в 18:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн процедуры.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
01.10.2020 в 17:49
Хочется, не хочется - твоё дело, да в твои годы - играть и не (бз.) боятся!
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