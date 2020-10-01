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Бондарь: Очень хотелось бы сыграть с Барселоной и Ливерпулем
Защитник горняков хочет проверить свои силы на фоне мировых грандов
Защитник "
"Лично мне очень хотелось бы сыграть с "Барселоной" и "Ливерпулем". Интересно проверить себя с такими соперниками, лучшими в футбольном мире.
Хотя в первой корзине такие команды, что, в целом, конечно, не хочется на них попадать. Еще, если не ошибаюсь, в третьей корзине есть "Интер" - тоже не хочется", - сказал Бондарь.
Напомним, что жеребьевка начнется сегодня в 18:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн процедуры.