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Мануэль Нойер - лучший вратарь сезона по версии УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Мануэль Нойер - лучший вратарь сезона по версии УЕФА
UA-Футбол
Новина українською

В данный момент проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.

Лучшим вратарем был признан Мануэль Нойер. Вратарь и капитан "Баварии" был основным вратарем своей команды, вместе с которой выиграл требл.

Отметим, что наш сайт проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Комментарии (1)
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nabo53
01.10.2020 в 19:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 18:25
Все по делу. Тер Штегену утер нос в этом году.
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