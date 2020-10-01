Лига Чемпионов
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Мануэль Нойер - лучший вратарь сезона по версии УЕФА
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В данный момент проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.
Лучшим вратарем был признан Мануэль Нойер. Вратарь и капитан "Баварии" был основным вратарем своей команды, вместе с которой выиграл требл.
???????????? ????????????????.— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
Congrats, @Manuel_Neuer! ????#UCLdraw pic.twitter.com/Sr2Xx43q1l
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Комментарии (1)
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nabo53
01.10.2020 в 19:56
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Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 18:25
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