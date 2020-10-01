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Шахтер в группе ЛЧ сыграет с Реалом, Интером и Гладбахом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Жребий суров, но это жребий

Шахтер в группе ЛЧ сыграет с Реалом, Интером и Гладбахом
Новина українською

В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

В процедуре приняли участие и два украинских клуба. "Шахтер" как чемпион получил место автоматически.

"Горняки" попали в группу B, где сыграют с "Реалом" "Интером" и гладбахской "Боруссией".

Также отметим, что первый тур группового раунда состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Комментарии (26)
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scorpius (Ck)
01.10.2020 в 20:03
Не припомню у Шахтера более сильной группы за всю историю попадания в групповой турнир ЛЧ. Раньше хоть был кто-то приемлемый помимо двух грандов, а тут и третий соперник из топ чемпионата. До этого в группах ЛЧ Шахтер всегда одерживал хотя бы одну победу, а в этой возможно и такого не будет.
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Микко82 (Херсон)
01.10.2020 в 19:55
Пройшли Вольфсбург, пройдуть і Борусію. І на цьому позитивні моменти завершуться.
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Инспектор ( )
01.10.2020 в 19:45
Шахтеру везет как висельнику
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ВиктАн
01.10.2020 в 19:45
Самая интересная ЛЧ которую можно было ожидать, интереснее не придумаешь
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+1
0
Червяк (Донецкая)
01.10.2020 в 19:45
Группа смерти. в ней может и повезти
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ВиктАн
01.10.2020 в 19:44
Ребята, чего скисли, где ещё поиграть с такими командами, не ЛЧ, а МЕЧТА!
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.10.2020 в 19:42
из первой могли вытянуть Порту или Севилью - потянули Реал. Из третьей Олимпиакос или Зальцбург - нетушки, Интер. И даже из четвертой Гладбах вылез. Что такое "не везет"
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+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 19:43
Порівняно з останніми двома роками, коли кротам вічно тянули Сіті, це космос. В інших суперниках принаймні не Дінамо Заґреб, а імениті і войовничі команди з амбіціями на ЛЧ.
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0
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scorpius (Ck)
01.10.2020 в 19:40
А с другой стороны - минимум ожиданий и неоправданных надежд и максимум классных команд. А жребий то такое - не в этот раз)
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0
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Golfik25 (Киев)
01.10.2020 в 19:38
если сравнивать группу Динамо и Шахтера, то кротам меньше повезло, все таки немцы, испанцы и итальянцы, топ чемпионаты. А Ференцварош дает надежду на 3 место.
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+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 19:41
Не дає. Ребров буде грати з позиції сили, бо він як ніхто знає Динамо і Київ йому не чужий. Він знає, як треба грати проти мусорів і вдома, і на виїзді.
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+1
-1
KOYEV1967 (Bat-Yam)
01.10.2020 в 20:02
Так само думають мадяри і сам Ребров))) що ДК дає їм шанс на 3тє місце. Тому тут потрібно буде рвати та метати за те 3тє місце. Але навіть тут буде цікава інтрига. Корочше кажучи, буде весело. Запасаємось попкорном.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
01.10.2020 в 19:37
Во всех новооткрытых фан шопах смотрите сепию новых порнофильмов: Интер Всемогущий и бразильские мальчуганы и продолжение РЕал и бразильские мальчуганы, любители сливок. Завершающая часть: бразильскиЕ мальчугане в Мюнхенгладбахе , приключения с проглотом. Только для тех, кому больше 16. Спешите видеть!!
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+1
-4
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scorpius (Ck)
01.10.2020 в 19:42
Меньше порнухи смотри, свои фантазии лучше при себе держать
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.10.2020 в 19:58
Ода,у тебя с психикой проблемы,сходи к врачу.
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+1
0
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scorpius (Ck)
01.10.2020 в 20:05
Ему еще и плюсует кто-то, всё-таки есть на сайте извращенцы)
0
0
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simargl (Чернигов)
01.10.2020 в 19:27
Ме₴аж@па... это если одним словом. Да и ДК будет не легко... не наш день.
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 19:26
Ґрупа смерти. Кротам в чотирьох матчах як мінімум сікір-башка. А в Ґладбаха хоч очко нехай спробують взяти з проституйованим столбом у центрі нападу. Проти такого півзахисту і такої гри в пас сили донєцкіх - ніщо.
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+1
-5
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
01.10.2020 в 19:25
П.И.З.Д.Е.Ц Шахтёру
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+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
01.10.2020 в 19:22
Ж.О.П.А.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2020 в 19:21
самая аццкая группа
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+4
-1
oda1979 (Запорожье)
01.10.2020 в 19:20
Вообще без вариантов
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.10.2020 в 19:08
Опять Интер...
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2020 в 19:25
не, не так! опять каштру и катание мяча!)))
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0
0
Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 19:07
Шахтеру еще их насильник попался. Есть повод с ним поквитаться. А Реал не в лучшем состоянии сейчас, с ним можно играть (но это не точно)
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0
0
octavi4 (Warszawa)
01.10.2020 в 18:55
И всё, будут бороться вдвоём за 1-2 место...
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+1
-1


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