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Шахтер в группе ЛЧ сыграет с Реалом, Интером и Гладбахом
Жребий суров, но это жребий
В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа
В процедуре приняли участие и два украинских клуба. "Шахтер" как чемпион получил место автоматически.
"Горняки" попали в группу B, где сыграют с "Реалом" "Интером" и гладбахской "Боруссией".
Также отметим, что первый тур группового раунда состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.