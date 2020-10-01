Шахтер в группе ЛЧ сыграет с Реалом, Интером и Гладбахом

Не припомню у Шахтера более сильной группы за всю историю попадания в групповой турнир ЛЧ. Раньше хоть был кто-то приемлемый помимо двух грандов, а тут и третий соперник из топ чемпионата. До этого в группах ЛЧ Шахтер всегда одерживал хотя бы одну победу, а в этой возможно и такого не будет.