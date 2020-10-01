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Йозуа Киммих - лучший защитник сезона по версии УЕФА

Лига Чемпионов
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Награда едет в Мюнхен

Йозуа Киммих - лучший защитник сезона по версии УЕФА
UA-Футбол
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В данный момент проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.

Лучшим защитником был признан Йозуа Киммих. Правый защитник "Баварии" провел идеальный сезон и вместе с клубом выиграл Лигу Чемпионов.

Отметим, что наш сайт проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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