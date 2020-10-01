Лига Чемпионов
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Йозуа Киммих - лучший защитник сезона по версии УЕФА
Награда едет в Мюнхен
В данный момент проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.
Лучшим защитником был признан Йозуа Киммих. Правый защитник "Баварии" провел идеальный сезон и вместе с клубом выиграл Лигу Чемпионов.
Bossed it ????— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
Bravo, Joshua Kimmich! ????#UCLdraw pic.twitter.com/iok45kn1gn
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