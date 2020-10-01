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Жеребьевка Лиги чемпионов для Динамо. В Киев едут Ребров, Месси и Роналду
Ох и жребий
В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа
В процедуре приняли участие и два украинских клуба. "Динамо" прошло квалификацию, преодолев нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".
По результатам жеребьевки киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".
Также отметим, что первый тур группового раунда состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.