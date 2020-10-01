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Жеребьевка Лиги чемпионов для Динамо. В Киев едут Ребров, Месси и Роналду

Лига Чемпионов
(7 голосов)

Ох и жребий

Жеребьевка Лиги чемпионов для Динамо. В Киев едут Ребров, Месси и Роналду
Новина українською

В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

В процедуре приняли участие и два украинских клуба. "Динамо" прошло квалификацию, преодолев нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".

По результатам жеребьевки киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

Также отметим, что первый тур группового раунда состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (34)
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Запорізьке Торпедо (zp)
01.10.2020 в 20:00
вангую, что Ребров попьет крови не только у ДК, но и у грандов
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0
0
Comment06 (Украина)
01.10.2020 в 19:58
Да, это не Гент с АЗ! Увидеть вживую Месси с Роналду (если допустят) и побороться с Ребровым за 1/8 ЛЕ. Похоже, и все перспективы.
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0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
01.10.2020 в 19:54
Принаймні венгрів можна пройти і попасти в ЛЄ.
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0
0
ВиктАн
01.10.2020 в 19:52
Как бы хотелось вживую увидеть эти противостояния, как ДК так и ШД.
Ответить
0
0
ВиктАн
01.10.2020 в 19:50
Интереснее группу не придумаешь. ЛЧ в этом сезоне СУПЕР КЛАС!!!!!!!!
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
01.10.2020 в 19:49
Отличная группа, есть шанс как на 3е так и на 2е место, Барсу можно дрючить, с Юве конечно будет очень сложно. И, наверное последнее противостояние в истории Криша против карлито. Очень интригующе.
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
01.10.2020 в 19:47
Ех, довбаний коронавірус. Поїхати б на такі матчі до Києва...
Ответить
0
-1
ВиктАн
01.10.2020 в 19:54
Тоже слюни потекли, вот это ЛЧ
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.10.2020 в 20:00
Уефа вроде думает разрешить зрителей на ЛЧ
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
01.10.2020 в 20:04
З такими темпами росту захворюваності? На жаль, даремні сподівання...
0
0
avatar
Prideman (Lviv)
01.10.2020 в 19:40
За 3 місце буде бій з командою Реброва. Проти рідної команди в якості тренера, та ще й проти Луческу...ото спагетті з соусом)
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0
0
Algrab (Костопiль)
01.10.2020 в 19:37
Роналду чпокне барсюків...
Ответить
+2
-1
KOYEV1967 (Bat-Yam)
01.10.2020 в 19:36
Класна група G! Задоволений на всі 100%
Ответить
+1
0
KOYEV1967 (Bat-Yam)
01.10.2020 в 19:33
Клас! Кращої групи годі бажати! Я задоволений. Якщо рости в плані гри, то тільки з грандами!
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+5
0
1_Rui_3 (Винница)
01.10.2020 в 19:33
Я хотел двойное противостояние,но не во вред укр. клубам(
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.10.2020 в 19:32
Среди фанатов Реала, есть некоторые, которые регулярно позорятся со своими прогнозами и завидуют моей проницательности, предугадывать события. Вот и в этот раз я оказался на 100% прав. В анонсе матча Динамо К - Гент я предположил, что если ДК попадает в группу, киевлянам попадётся Барса!!! Принимаю поздравления от неверующего Фомы...
Ответить
0
-8
Dr. House (Подолье)
01.10.2020 в 19:48
Длб
Ответить
+3
-1
Algrab (Костопiль)
01.10.2020 в 19:49
Згідний на всі 100%. монреальський олень длб
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.10.2020 в 19:59
Я очень часто получал послание без подписи. От тебя вижу подпись, без комментария...
0
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.10.2020 в 20:00
Мне понравилось, что алграб согласен, что была подпись, без письма. Наверное потому, что он сам такой же...
0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
01.10.2020 в 20:02
письма, подписи, ты о чем вообще?)
+3
0
Dr. House (Подолье)
01.10.2020 в 20:02
Алень, ты очень часто по рогам получал, поэтому ты такой длб)))
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.10.2020 в 19:31
Жеребтевка веселенькая. Все звезды едут в гости к нам. Зато Газпром, как всегда с мегашансами ... и никакого обмана.
Ответить
+5
0
Golfik25 (Киев)
01.10.2020 в 19:28
Группа смерти конечно, но за 3 место можно бороться. Жаль Реброва и его Ференцварош, отличная команда, но Динамо должно выйти в ЛЕ. Шахтеру как по мне, ещё меньше повезло, даже немцы с 4 корзины сильные.
Ответить
+3
0
Pixelsavenue (Kiev)
01.10.2020 в 19:25
Нормально. Когда-то каждый год с такими командами играли
Ответить
+1
0
Impressed (Украина)
01.10.2020 в 19:23
Ребров наванговал группу с дк. жесть
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
01.10.2020 в 19:19
Меська против Ранальды! Отличный расклад. ДК с третьего места в ЛЕ
Ответить
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.10.2020 в 19:17
Ни ДК,ни Шахтёру непруха....
Ответить
+1
0
kvna (кременчуг)
01.10.2020 в 19:33
Шахтер во 2 корзине , а попались самые сложные с 3 и 4 корзин
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
01.10.2020 в 19:06
Зато Месси с Роналду увидят
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 19:08
А нас на стадио пустят? А по телевизору я их и так часто вижу.
Ответить
+5
-2
Ten0N (Leopolis)
01.10.2020 в 19:32
Игроки ДК увидят
+2
0
Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 19:05
Походу, везение в этой ЛЧ закончилось. Настают суровые будни:)
Ответить
+8
0
pilips111 (Чернигов)
01.10.2020 в 19:05
Это всё....
Ответить
+3
-1


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