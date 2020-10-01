Лига Чемпионов
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Роберт Левандовский - лучший нападающий сезона по версии УЕФА
Польский форвард провел идеальный сезон
В данный момент проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.
Награду лучшего нападающего получил Роберт Левандовский. Поляк забил больше 50-ти голов за сезон, стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионом, чемпионата и кубка Германии.
A remarkable #UCL campaign, @lewy_official ????#UCLdraw pic.twitter.com/AjOzyfGQdF— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
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01.10.2020 в 19:55
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