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Шахтер во второй раз в истории сыграет в Лиге Чемпионов с Реалом
В результате жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов донецкому "Шахтеру" из первой корзины выпал в соперники мадридский "Реал".
Для горняков это будет вторая встреча в турнире с самым титулованным клубом Европы. Впервые "Шахтер" пересекался с "Реалом" в сезоне 2015/2016. Тогда команда Мирчи Луческу была разгромлена в Мадриде 0:4, а во Львове, куда "Шахтер" переехал после оккупации Донецка, дала бой и уступила со счетом 3:4. Интересно, что оранжево-черные проигрывали 0: 4, но за 15 последних минут смогли сократить отставание до минимума благодаря дублю Тейшейра и голу Дентиньо.
Интересно, что в двух матчах сразу пять голов "Шахтеру" забил Криштиану Роналду.
В том сезоне "Шахтер" занял третье место в группе, опередив "Мальме" по дополнительным показателям. "Реал" опередил ПСЖ на три очка.