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Шахтер во второй раз в истории сыграет в Лиге Чемпионов с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Шахтер во второй раз в истории сыграет в Лиге Чемпионов с Реалом
Новина українською

В результате жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов донецкому "Шахтеру" из первой корзины выпал в соперники мадридский "Реал".

Для горняков это будет вторая встреча в турнире с самым титулованным клубом Европы. Впервые "Шахтер" пересекался с "Реалом" в сезоне 2015/2016. Тогда команда Мирчи Луческу была разгромлена в Мадриде 0:4, а во Львове, куда "Шахтер" переехал после оккупации Донецка, дала бой и уступила со счетом 3:4. Интересно, что оранжево-черные проигрывали 0: 4, но за 15 последних минут смогли сократить отставание до минимума благодаря дублю Тейшейра и голу Дентиньо.

Интересно, что в двух матчах сразу пять голов "Шахтеру" забил Криштиану Роналду.

В том сезоне "Шахтер" занял третье место в группе, опередив "Мальме" по дополнительным показателям. "Реал" опередил ПСЖ на три очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (0)
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nabo53
01.10.2020 в 19:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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