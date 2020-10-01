Шахтер во второй раз в истории сыграет в Лиге Чемпионов с Реалом

В результате жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов донецкому "Шахтеру" из первой корзины выпал в соперники мадридский "Реал".

Для горняков это будет вторая встреча в турнире с самым титулованным клубом Европы. Впервые "Шахтер" пересекался с "Реалом" в сезоне 2015/2016. Тогда команда Мирчи Луческу была разгромлена в Мадриде 0:4, а во Львове, куда "Шахтер" переехал после оккупации Донецка, дала бой и уступила со счетом 3:4. Интересно, что оранжево-черные проигрывали 0: 4, но за 15 последних минут смогли сократить отставание до минимума благодаря дублю Тейшейра и голу Дентиньо.

Интересно, что в двух матчах сразу пять голов "Шахтеру" забил Криштиану Роналду.

В том сезоне "Шахтер" занял третье место в группе, опередив "Мальме" по дополнительным показателям. "Реал" опередил ПСЖ на три очка.