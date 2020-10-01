Лига Чемпионов
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Роберт Левандовский - игрок года по версии УЕФА
Не Золотой Мяч, но тоже неплохо
Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.
Игроком сезона был признан Роберт Левандовский, который за прошлый год забил больше 50-ти голов. Ранее он также был признан лучшим нападающим.
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Комментарии (1)
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nabo53
01.10.2020 в 19:53
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Zapp Brannigan (Київ)
01.10.2020 в 19:38
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