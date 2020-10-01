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Роберт Левандовский - игрок года по версии УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не Золотой Мяч, но тоже неплохо

Роберт Левандовский - игрок года по версии УЕФА
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Параллельно с этим, УЕФА вручает награды лучшим игрокам прошлого сезона.

Игроком сезона был признан Роберт Левандовский, который за прошлый год забил больше 50-ти голов. Ранее он также был признан лучшим нападающим.

Отметим, что наш сайт провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (1)
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nabo53
01.10.2020 в 19:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Zapp Brannigan (Київ)
01.10.2020 в 19:38
І чому ж ви, нехороші такі, Золотого м'яча відмінили? Реально жаль Роберта...
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