Динамо - Барселона: три победы и ни одной ничьей во времена Независимости

Одним из соперников киевского "Динамо" на групповом этапе Лиги Чемпионов будет "Барселона", с которой бело-синие имеют достаточно богатою историю отношений.

Первая встреча состоялась в 1991-м, когда "Динамо" представляло еще СССР в Кубке обладателей Кубков. В Киеве "Барселона" победила со счетом 3:2, а в Каталонии команда Анатолия Пузача вела до 90-й минуты после гола Юрана, однако Амор сравнял на 90-й минуте.

Следующая встреча состоялась в сезоне 1991/92. Тогда оба матча "Барселона" выиграла - 2:0 и 3:0. Болгарский бомбардир. Христо Стоичков забил три из пяти командных голов.

Первую победу над "Барселоной" "Динамо" одержало под руководством Михаила Фоменко в 1993 году. Несмотря на удаление Мизина уже на 27-й минуте, киевляне шокировали фаворита со счетом 3:1. Дублем тогда выстрелил Леоненко. Однако в Испании "Барселона" победила 4:1 и вышла в 1/8 финала.

Матчи 1997-го - это яркие страницы в истории современного "Динамо" и кошмар для "Барселоны". 3:0 и 4:0 с хет-триком Андрея Шевченко на Камп Ноу.

Наконец последняя встреча датирована 2009-м годом. Тогда команда Газзаева в последнем туре все еще претендовала на выход из группы, но в итоге проиграла 1:2. Шансы бело-синих нивелировал Месси на 86-й минуте. А первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Гвардиолы.

Таким образом, "Динамо" и "Барселона" сыграли всего десять матчей. На счету киевлян три победы, каталонцы выиграли шесть матчей, один завершился ничьей. Общий счет - 15:18 в пользу блаугранас.