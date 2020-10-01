Язык не поворачивается назвать жребий удачным. Мнение редакции UA-Футбол о жеребьевке ЛЧ

Оба украинских полпреда в ЛЧ получили шансы только на третье место в своих группах. И это еще не худший расклад из возможных.

У "Шахтера" в группе "Реал", который вроде как в кризисе, но это "Реал", а значит - высоченный класс и колоссальный опыт Рамоса, Каземиро, Крооса, Бензема и еще дюжины топ-игроков. Даже ничья дома против такого соперника будет большим успехом. Еще есть "Интер", чье противостояние с "Горняками" мы наблюдали совсем недавно. Думаете, с тех пор многое поменялось? Другое дело - "Гладбах". У команды Марко Розе молодой и талантливый состав, но они нестабильны. 1 очко в 2 стартовых турах Бундеслиги - именно из этой оперы. "Шахтер" в разы опытнее, да и класс Тайсона и Степаненко не ниже, чем у Тюрама и Штиндля. Так что на поле должно быть жарко.

У "Динамо" ситуация еще проще: "Барселона" и "Ювентус", при всех их текущих проблемах, команды совершенно иного уровня. В матчах против них команде Мирчи Луческу важно только не опозориться. На "Камп Ноу" и 0:3 будем считать большой удачей. Ну а "Ференцварош" надо побеждать, тут двух мнений быть не может. Да, Ребров поставил венграм контратаки и неплохую позиционную защиту, но у Киева и команда солиднее, и тренер опытнее. Последнее место для команды будет провалом.

Прогноз: и "Динамо", и "Шахтер" - 3-е место. Роман Синчук

Вот уж не повезло, так не повезло. Обеим украинским командам следует готовиться к самым сложным испытаниям. Ожидалось более приемлемой жеребьевки, с учетом всех возможных вариантов.

В группе у "Шахтера" оказалось сразу два безусловных фаворита, настоящих гранда, особо выделяется мадридский "Реал", но и "Интер" невероятно непредсказуемый оппонент. Команде Зидана будет очень сложно противостоять, будем честными, даже одно набранное очко в двух играх станет неплохим достижением для "Шахтера". С миланским клубом может получиться потягаться, при определенных условиях и с улыбкой Фортуны, а три очка в двух матчах будет счастливым подарком.

С "Боруссией" Менхенгладбах "горняки" должны набирать максимум очков (а что еще остается). Хотя немецкая команда имеет свои козыри и умеет играть с такими атакующими коллективами, как подопечные Каштру. Свое они не отдадут. Очевидно, чемпион Украины будет бороться за третье место в этом розыгрыше ЛЧ. Насколько выполнима задача пробиться в еврокубковую весну? Хотя бы в Лигу Европы. Шансы не высокие.

Прогноз: "Шахтер" финиширует на четвертом месте.

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У "Динамо" похожая ситуация, но будет принципиальный, интереснейший матч с экс-тренером киевлян Сергеем Ребровым. Возможно, "бело-синие" окажутся сильнее "Ференцвароша" в двух играх. Тут же стоит отметить, венгерскому клубу будет сложнее играть и с "Барселоной", и с "Ювентусом".

Команда Луческу с большой вероятностью возьмет одно, а если очень повезет, два очка в противостояниях с явными фаворитами. Скажется опыт тренера. А еще многое тут зависит от календаря, а также от формы в конкретный день матча с конкретной командой. "Барселона" займет первое место в группе G, "Юве" будет вторым.

Прогноз: с большими проблемами, но "Динамо" займет третье место. Андрей Алфимов

В отношении "Шахтёра" хотелось написать просто "жопа". Но это не совсем литературно.

Флоран Малуда сегодня разошелся и легким движением руки, скорее всего, закончил еврокубковый сезон донецкого "Шахтера". Если судить по текущему моменту, "горняки" не выглядят сильнее ни "Интера", ни "Реала", ни "Боруссии".

Безусловно, можно говорить, что "Боруссия" не из Дортмунда, что Конте не умеет готовить команды к Лиге Чемпионов, а футболисты Зидана не впечатляют на старте новой кампании. Это все имело бы место быть, если бы "Шахтер" блистал, но и у чемпиона Украины достаточно своих проблем, о которых мы упоминали неоднократно. С другой стороны, "горняки" всегда позиционировали себя амбициозным клубом и сейчас - реальный шанс доказать это. Не в погромах "Базеля" и "Вольфсбурга", а именно в матчах с грандами.

Прогноз: четвертое место "Шахтера".

Малуда не пожалел и "Динамо". Экс-игрок "Челси" свел на потеху зрителям в одну группу Месси и Роналду, а после решил туда добавить и киевский клуб. Фортуна помогла столичной команде во время квалификационного этапа, но сегодня решила свой должок вернуть.

Однако, украинской публике не хватало драмы. Флоран решил удовлетворить зрителей и здесь, вытянув из четвертой корзины "Ференцварош". Сергей Ребров все-таки вернется в Киев, но будет играть против родного клуба. Уверены, что именно эти команды будут вести борьбу за третью строчку и мы рискнем предположить, что опыт Луческу сыграет свою роль.

Прогноз: третье место "Динамо". Георгий Грошев

В каком бы состоянии не находились тактические наработки "Ювентуса" и "Барселоны" после рокировок на тренерских мостиках, гранды европейского футбола все равно способны обыгрывать команды уровня "Динамо" и "Ферецвароша" в полноги, при этом даже находясь в не самых лучших физических кондициях и выпуская на поле двух-трех резервистов для обкатки. Из хорошего: взаимное желание встречи от Суркиса и Реброва воплотится в жизнь дважды.

"Шахтеру" достался квартет чуть ли не хуже, чем киевлянам. Мадридский "Реал" выигрывал Лигу чемпионов четыре раза за последние шесть лет и не нуждается в особом представлении, авторский миланский "Интер" Антонио Конте уже продемонстрировал "горнякам" свою силу и точно не желает довольствоваться группой Лиги Европы на финише данного раунда главного еврокубка. "Боруссия" из Гладбаха завершила прошлую кампанию в Бундеслиге сразу за "Баварией", теской из Дортмунда и "РБ Лейпциг" – это самый худший вариант, который мог прилететь подопечным Каштру из четвертой корзины.

Язык не поворачивается назвать жребий для украинских команд удачным. Вылет в Лигу Европы станет оптимальным вариантом как для "Динамо", так и "Шахтера". Хотя в случае с донецкой командой слабо верится даже в такой успешный расклад событий. Влад Петрушевский

“Шахтеру” досталась самая сложная группа из всех возможных. Мадридский “Реал” в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов выбивал на стадии 1/8, что сильно бьет по самолюбию и финансах “бланкос”. Летом “Реал” продал футболистов на 100 млн евро, Бэйл и Хамес ушли бесплатно, из усиления – только возвращение Эдегора. Однако “Реал” – это все равно топ-уровень. После провального первого сезона должен заиграть Эден Азар, Родриго и Винисиус набрались опыта, а Бензема и Рамос просто отказываются стареть.

“Интер” добился существенного прогресса за один год с Конте, и на что способна эта команда в своей лучшей форме, мы недавно увидели в полуфинале ЛЕ. По сравнению с прошлым сезоном “Интер” стал еще сильнее за счет трансферов Хакими, Видаля и Коларова.

Удалось сохранить своих лидеров “Боруссии” Менхенгладбах. Марко Розе – один из самых перспективных тренеров современности и за игрой Гладбаха в прошлом сезоне было просто интересно наблюдать. Однако плотный график сезона 20/21 может стать тяжелым бременем для “Боруссии” – ряд ее ключевых футболистов склонны к травмам.

Прогноз. Максимум “Шахтера” – это третье место. “Реал”, “Интер” и “Боруссия” сильнее “Шахтера” по подбору футболистов, и пробиться в Лигу Европы “горнякам” удастся только за счет удачи и/или дополнительных факторов.

“Ювентус” и “Барселона” сменили летом тренеров и начинают новые циклы. “Барселона” вышвырнула из состава Суареса, Ракитича, Видаля и Семеду, “Ювентус” – Игуаина и Хедиру. Однако Месси и Роналду остались – мы снова увидим противостояние главных звезд футбола на закате их карьеры.

Чтобы набрать какие-то очки в матчах против “Ювентуса” и “Барселоны”, “Динамо” надо будет показать не только экстраординарный оборонительный перформанс, но и надеяться на плохой день у соперников.

Как бы там не было, для нас главной изюминкой этой группы будет противостояние Сергея Реброва с “Динамо”, или Сергея Реброва с Мирчей Луческу.

Прогноз. Выход в групповой раунд Лиги чемпионов сам по себе стал достижением для “Динамо”. Максимум Киева – это третье место. Борис Сорокин

Вот заявил Тарас Степаненко о проблемах "Шахтера" при командной обороне, подтвердил Андрей Пятов и... выпал "горнякам" "Интер". Друзья, это же замечательно! Вы сможете показать, какие выводы сделали из предыдущего болезненного поражения! Вполне вероятно, что с "Реалом" "горнякам" будет играть легче, чем с "Интером", потому что свободных зон на поле бразильцы будут иметь точно больше – но и самим придется раскрываться. И самым важным будет противостояние с менхенгладбахской "Боруссией" – соперником, который покажет, сможет ли "Шахтер" достичь прошлогоднего результата. Интересно, что на этот раз заявит Сергей Палкин: в прошлом году в начале осени он говорил, что невыход "Шахтера" из группы станет катастрофой. А когда вылетели от "Аталанты" – скромно умолчал и... забыли. Как будет на этот раз?

Прогноз. Оптимистичное 3 место команды Каштру в группе.

Ох же и "Динамо" попало в группу – да еще и с Ребровым! Перефразирую известный тезис: "Какой же она будет, жизнь после Гента"? Недавно все очень радовались, когда крепкие соперники выпали "сине-желтым" в Лиге наций. А потом был матч с Испанией, и все загрустили. Такое же, скорее всего, увидим и в этом случае с радостными болельщиками киевлян. Другое дело, что есть надежда на "Ференцварош", который должен стать условной "Швейцарией" для "динамовцев". Кто-кто, но Луческу в отношении Сергея Реброва после противостояний в УПЛ недооценки не допустит.