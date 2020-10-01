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Бондарь: Можно отомстить Интеру за проигранный полуфинал Лиги Европы

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Защитник горняков подвел итог жеребьевки Лиги чемпионов

Бондарь: Можно отомстить Интеру за проигранный полуфинал Лиги Европы
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

– Это Лига чемпионов, здесь не бывает слабых команд. У нас группа смерти, это добавит силы и мотивации, что нужно выходить в каждом матче и выкладываться на 200%.

- Соломон сказал, что хотел бы "Реал". Что по поводу тебя, сбылось твое предсказание?

– Если выбирать между "Реалом" и "Порту", конечно, лучше бы попался "Порту". Но попался "Реал". Я хотел, чтобы нам попался "Ювентус", чтобы не было итальянских команд из третьей корзины. Но жеребьевка прошла так.

- Встреча с "Интером" – как тебе этот момент?

– Есть два матча, можно отомстить за полуфинал, в котором мы проиграли. Будет очень интересно.

- "Динамо" попался "Ференцварош". Как оценишь группу киевлян?

– Не хочу оценивать группу "Динамо". Пусть они комментируют свою группу. Думаю, у них тоже будут очень интересные матчи, в том числе против "Ференцвароша".

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (7)
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_abel_
01.10.2020 в 22:06
от-от, реванш)
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0
0
Comment06 (Украина)
01.10.2020 в 21:29
Можно... а получится?
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+1
0
andyua (Kyiv)
01.10.2020 в 21:27
З Інтером буде +- такий же результат як у півфіналі, що тут, що там
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+1
0
ytcnjh (vtk)
01.10.2020 в 21:07
всё по уму сказал молодец только не мстить а играть с большим желанием
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0
0
10 (Феодосия)
01.10.2020 в 20:39
Почему мы мстители, а не предотвратители? Лучше бы мы вышли в финал ЛЕ, а потом бы Интер мстил нам)
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2020 в 21:05
та же мысль была, но УВЫ!))
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0
-1
аалекс ( Крым)
01.10.2020 в 20:28
Настрой у мстителя хороший, а вдруг...
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+1
-1


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