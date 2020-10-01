Бондарь: Можно отомстить Интеру за проигранный полуфинал Лиги Европы

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах) .

– Это Лига чемпионов, здесь не бывает слабых команд. У нас группа смерти, это добавит силы и мотивации, что нужно выходить в каждом матче и выкладываться на 200%.

- Соломон сказал, что хотел бы "Реал". Что по поводу тебя, сбылось твое предсказание?

– Если выбирать между "Реалом" и "Порту", конечно, лучше бы попался "Порту". Но попался "Реал". Я хотел, чтобы нам попался "Ювентус", чтобы не было итальянских команд из третьей корзины. Но жеребьевка прошла так.

- Встреча с "Интером" – как тебе этот момент?

– Есть два матча, можно отомстить за полуфинал, в котором мы проиграли. Будет очень интересно.

- "Динамо" попался "Ференцварош" . Как оценишь группу киевлян?

– Не хочу оценивать группу "Динамо". Пусть они комментируют свою группу. Думаю, у них тоже будут очень интересные матчи, в том числе против "Ференцвароша".