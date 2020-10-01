Динамо - Ференцварош. Встреча с Ребровым и месть за финал еврокубка. Изюминки противостояния

Киевское "Динамо" узнало соперников в группе Лиги чемпионов 2020/21. Ими стали "Барселона", "Ювентус" и "Ференцварош". Противостояние с последним будет особенно интересным.

Для обеих сторон это будет особая дуэль. Сергей Ребров сыграет против своей бывшей команды, команды, которая в последний раз становилась чемпионом Украины именно под его руководством и которая последний раз играла в группе Лиги чемпионов именно под крылом Сергея Станиславовича. Для киевлян же это будет проверка на зрелость в контексте прихода нового тренера: ведь Мирча Луческу работает с "Динамо" лишь несколько месяцев, а Ребров в "Ференцвароше" – уже несколько сезонов. И команда у него чисто тренерская.

А еще для венгров это будет возможность отомстить Киеву за поражение в финале Кубка обладателей Кубков 1975/76. Тогда, в главном матче турнира, киевская команда благодаря голам-красавцам Онищенко (дубль) и Блохина разгромила "Ференцварош" 3:0.

Похоже на то, что эти две команды будут бороться за право сыграть весной в плей-офф Лиги Европы. Ведь опередить "Барсу" и "Юве" в борьбе за плей-офф ЛЧ будет крайне сложно.

Стартует групповой этап Лиги чемпионов уже в этом месяце.