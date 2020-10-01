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Динамо - Ференцварош. Встреча с Ребровым и месть за финал еврокубка. Изюминки противостояния

Лига Чемпионов
(3 голосов)

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Динамо - Ференцварош. Встреча с Ребровым и месть за финал еврокубка. Изюминки противостояния
UA-Футбол
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Киевское "Динамо" узнало соперников в группе Лиги чемпионов 2020/21. Ими стали "Барселона", "Ювентус" и "Ференцварош". Противостояние с последним будет особенно интересным.

Для обеих сторон это будет особая дуэль. Сергей Ребров сыграет против своей бывшей команды, команды, которая в последний раз становилась чемпионом Украины именно под его руководством и которая последний раз играла в группе Лиги чемпионов именно под крылом Сергея Станиславовича. Для киевлян же это будет проверка на зрелость в контексте прихода нового тренера: ведь Мирча Луческу работает с "Динамо" лишь несколько месяцев, а Ребров в "Ференцвароше" – уже несколько сезонов. И команда у него чисто тренерская.

А еще для венгров это будет возможность отомстить Киеву за поражение в финале Кубка обладателей Кубков 1975/76. Тогда, в главном матче турнира, киевская команда благодаря голам-красавцам Онищенко (дубль) и Блохина разгромила "Ференцварош" 3:0.

Похоже на то, что эти две команды будут бороться за право сыграть весной в плей-офф Лиги Европы. Ведь опередить "Барсу" и "Юве" в борьбе за плей-офф ЛЧ будет крайне сложно.

Стартует групповой этап Лиги чемпионов уже в этом месяце.

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В статье: Сергей Ребров Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (7)
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krakow (Херсон)
01.10.2020 в 21:17
Мстители.Финал.... "Ференцварош" с Ребровым,мстит "Динамо" за разгром прошлого века. "Динамо",мстит "Ювентусу",за разгром прошлого века. "Барселона",мстит "Динамо",за разгром прошлого века...И.горячая новость этого часа. Бондарь будет мстить "Интеру",за современный погром.
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+3
0
Impressed (Украина)
01.10.2020 в 20:22
желаю ДК и Ференцварошу выйти из группы!
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+7
0
Alexs22 (Киев)
01.10.2020 в 20:28
И желательно в 1/8 ЛЧ. Должно же в 2020году хоть что-то хорошее произойти.
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+3
0
Golfik25 (Киев)
01.10.2020 в 21:13
учитывая, что сейчас 2020 год. Уверен, есть большая вероятность выхода в 1/8 у Динамо и Ференца))
+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.10.2020 в 20:38
Вниз?
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0
-3
Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 20:46
Почему вниз? Динамо в ЛЧ, а Ференцварош в ЛЕ.
+1
0
vlotko (Броди)
01.10.2020 в 20:50
Дійсно, є чорна смуга і біла, чому у всіх такий песимізм?
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+1
0


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