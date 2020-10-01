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Без неожиданностей. Наставник Баварии был признан лучшим тренером сезона

Лига Чемпионов
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Великолепный год немецкого специалиста

Без неожиданностей. Наставник Баварии был признан лучшим тренером сезона
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Помимо жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, УЕФА сегодня награждал лучших игроков и наставника прошлого сезона.

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Ханси Флик получил приз лучшего тренера. Немецкий тренер возглавил "Баварию" в середине сезона, вывел её на пик формы и завоевал требл. После этого, мюнхенцы выиграли два Суперкубка - Германии и УЕФА.

Отметим, что игроком сезона был признан подопечный Флика.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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