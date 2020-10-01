Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без неожиданностей. Наставник Баварии был признан лучшим тренером сезона
Великолепный год немецкого специалиста
Помимо жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, УЕФА сегодня награждал лучших игроков и наставника прошлого сезона.
Ханси Флик получил приз лучшего тренера. Немецкий тренер возглавил "Баварию" в середине сезона, вывел её на пик формы и завоевал требл. После этого, мюнхенцы выиграли два Суперкубка - Германии и УЕФА.
????️ UEFA Men's Coach of the Year— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
???? ???????????????????? ???????????????????? ????#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/KBGBU2uUoI
Отметим, что игроком сезона был признан