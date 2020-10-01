Недвед: Динамо - сплоченная команда, которой руководит опытный тренер

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов.

"Нас ждет захватывающая схватка с "Барселоной". В очном матче сыграют два лучших игрока мира - Месси и Роналду.

"Динамо"? Это очень сплоченная команда, которой руководит опытный Мирча Луческу. Он многого добился с "Шахтером". Если мы будем играть в Украине зимой, то будет еще сложнее.

"Ференцварош"? В венгерских командах всегда играют талантливые игроки. Это очень необычный соперник", - приводит слова Недведа официальный сайт "Ювентуса".