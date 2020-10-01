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Недвед: Динамо - сплоченная команда, которой руководит опытный тренер

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Туринцам досталась интересная группа

Недвед: Динамо - сплоченная команда, которой руководит опытный тренер
UA-Футбол
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Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов.

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"Нас ждет захватывающая схватка с "Барселоной". В очном матче сыграют два лучших игрока мира - Месси и Роналду.

"Динамо"? Это очень сплоченная команда, которой руководит опытный Мирча Луческу. Он многого добился с "Шахтером". Если мы будем играть в Украине зимой, то будет еще сложнее.

"Ференцварош"? В венгерских командах всегда играют талантливые игроки. Это очень необычный соперник", - приводит слова Недведа официальный сайт "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил проводить матчи со зрителями.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Павел Недвед Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
01.10.2020 в 21:42
Динамо всех тразнет
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