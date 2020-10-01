Сабо: У Шахтера группа тяжелее, чем у Динамо

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал итоги жеребьевки для украинских клубов в групповом раунде Лиги чемпионов.

Напомним, что киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош", а горнякам в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

"Третье место "Динамо" может занять. Навряд-ли в этом составе киевляне что-то сделают с "Барселоной" и "Ювентусом". По поводу "Ференцвароша", Ребров хотел сыграть с "Динамо" – и получил! Сергей Ребров - умница, современный тренер. Не так легко будет обыграть "Ференцварош". Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с "Динамо".

Очень интересно получилось - Ребров играл в "Динамо", тренировал "Динамо", теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась.

У "Шахтера" группа тяжелее. Приличная четверка. Думаю, что третье место "горняки" возьмут", - сказал Сабо.