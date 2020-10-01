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Сабо: У Шахтера группа тяжелее, чем у Динамо

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(1 голосов)

Но обе украинских команды способны занять третьи места в своих группах

Сабо: У Шахтера группа тяжелее, чем у Динамо
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал итоги жеребьевки для украинских клубов в групповом раунде Лиги чемпионов.

Напомним, что киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош", а горнякам в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

"Третье место "Динамо" может занять. Навряд-ли в этом составе киевляне что-то сделают с "Барселоной" и "Ювентусом". По поводу "Ференцвароша", Ребров хотел сыграть с "Динамо" – и получил! Сергей Ребров - умница, современный тренер. Не так легко будет обыграть "Ференцварош". Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с "Динамо".

Очень интересно получилось - Ребров играл в "Динамо", тренировал "Динамо", теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась.

У "Шахтера" группа тяжелее. Приличная четверка. Думаю, что третье место "горняки" возьмут", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Кот-Философ (Черкаси)
01.10.2020 в 22:16
Йожик Йожикович совсем рехнулся на старости лет!
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