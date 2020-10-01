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Сабо: У Шахтера группа тяжелее, чем у Динамо
Но обе украинских команды способны занять третьи места в своих группах
Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал
Напомним, что киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош", а горнякам в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).
"Третье место "Динамо" может занять. Навряд-ли в этом составе киевляне что-то сделают с "Барселоной" и "Ювентусом". По поводу "Ференцвароша", Ребров хотел сыграть с "Динамо" – и получил! Сергей Ребров - умница, современный тренер. Не так легко будет обыграть "Ференцварош". Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с "Динамо".
Очень интересно получилось - Ребров играл в "Динамо", тренировал "Динамо", теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась.
У "Шахтера" группа тяжелее. Приличная четверка. Думаю, что третье место "горняки" возьмут", - сказал Сабо.
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