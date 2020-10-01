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Жуниор Мораес: Играть против Рамоса? Хорошо, попробуем
Форвард горняков доволен, что придётся играть против топ-команд
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой
– Будет очень тяжело. Надо показать наш футбол. Нельзя ошибаться, нужно играть отлично, тогда получится выйти из группы. Очень сильная группа. Я еще не играл против "Реала" и менхенгладбахской "Борусии". Будет интересно. Я люблю играть против соперников топового уровня.
– "Шахтер" уже играл с "Интером", изучил его.
– Они тоже нас знают. Сильный соперник.
– Какую цель ставите, сколько мячей нужно забить, чтобы выйти из группы?
– Дело не в том, сколько мячей надо забить, а в том, как мы будем играть, чтобы была концентрация на соперника. Будет тяжело, но я рад, что мы играем с топ-командами.
- Вы хотели сыграть с "Порту"?
– Да, это клуб, в котором у моего брата была хорошая история. К сожалению, не получилось.
- Будет противостояние с одним из сильнейших защитников мира Серхио Рамосом.
– Хорошо, попробуем.