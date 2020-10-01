  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Жуниор Мораес: Играть против Рамоса? Хорошо, попробуем
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жуниор Мораес: Играть против Рамоса? Хорошо, попробуем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Форвард горняков доволен, что придётся играть против топ-команд

Жуниор Мораес: Играть против Рамоса? Хорошо, попробуем
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

– Будет очень тяжело. Надо показать наш футбол. Нельзя ошибаться, нужно играть отлично, тогда получится выйти из группы. Очень сильная группа. Я еще не играл против "Реала" и менхенгладбахской "Борусии". Будет интересно. Я люблю играть против соперников топового уровня.

– "Шахтер" уже играл с "Интером", изучил его.

– Они тоже нас знают. Сильный соперник.

– Какую цель ставите, сколько мячей нужно забить, чтобы выйти из группы?

– Дело не в том, сколько мячей надо забить, а в том, как мы будем играть, чтобы была концентрация на соперника. Будет тяжело, но я рад, что мы играем с топ-командами.

- Вы хотели сыграть с "Порту"?

– Да, это клуб, в котором у моего брата была хорошая история. К сожалению, не получилось.

- Будет противостояние с одним из сильнейших защитников мира Серхио Рамосом.

– Хорошо, попробуем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...