Жуниор Мораес: Играть против Рамоса? Хорошо, попробуем

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

– Будет очень тяжело. Надо показать наш футбол. Нельзя ошибаться, нужно играть отлично, тогда получится выйти из группы. Очень сильная группа. Я еще не играл против "Реала" и менхенгладбахской "Борусии". Будет интересно. Я люблю играть против соперников топового уровня.

– "Шахтер" уже играл с "Интером", изучил его.

– Они тоже нас знают. Сильный соперник.

– Какую цель ставите, сколько мячей нужно забить, чтобы выйти из группы?

– Дело не в том, сколько мячей надо забить, а в том, как мы будем играть, чтобы была концентрация на соперника. Будет тяжело, но я рад, что мы играем с топ-командами.

- Вы хотели сыграть с "Порту"?

– Да, это клуб, в котором у моего брата была хорошая история. К сожалению, не получилось.

- Будет противостояние с одним из сильнейших защитников мира Серхио Рамосом.

– Хорошо, попробуем.