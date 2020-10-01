Вице-президент Реала: Шахтер отлично играет в атаке и недавно вышел в полуфинал Лиги Европы

Вице-президент "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жребия группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы будем играть с тремя непростыми соперниками. "Шахтер" - команда с хорошей игрой в атаке. Совсем недавно они дошли до полуфинала Лиги Европы.

"Интер" - клуб с большой историей. Они смогли сильно вырасти и теперь с ними работает отличный тренер. "Боруссия" - немецкая команда с хорошей динамикой", - приводит слова Бутрагеньо официальный сайт "Реала".

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