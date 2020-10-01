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Вице-президент Реала: Шахтер отлично играет в атаке и недавно вышел в полуфинал Лиги Европы
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Вице-президент "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жребия группового этапа Лиги Чемпионов.
"Мы будем играть с тремя непростыми соперниками. "Шахтер" - команда с хорошей игрой в атаке. Совсем недавно они дошли до полуфинала Лиги Европы.
"Интер" - клуб с большой историей. Они смогли сильно вырасти и теперь с ними работает отличный тренер. "Боруссия" - немецкая команда с хорошей динамикой", - приводит слова Бутрагеньо официальный сайт "Реала".
Отметим, что на матчи УЕФА теперь будут