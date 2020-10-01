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Ребров против Луческу. Преимущество украинца по победам при отрицательной разнице мячей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

История возвращается, правда в несколько иной ипостаси

Ребров против Луческу. Преимущество украинца по победам при отрицательной разнице мячей
Новина українською

В четверг 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

Волею шалуна-жребия в одну группу с киевским Динамо попал венгерский Ференцварош, а значит тренерское противостояние Луческу и Реброва снова стало реальностью.

Первый раз Луческу и Ребров встретились в финале Кубка Украины сезона 2013/14 (2:1 в пользу киевлян) и с того момента сыграли между собой 8 поединков (4 в УПЛ, и по 2 в Кубке и Суперкубке).

При этом статистика по матчам не в пользу Луческу.

Динамо Реброва 4 раза обыграло Шахтер Луческу, 1 раз матч завершился вничью, и 3 победы остались за горняками. А вот разница мячей 3:11 в пользу Шахтера, так как горняки в трех своих победных поединках забили 8 безответных голов.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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sergio07 (Запоріжжя)
02.10.2020 в 00:05
Редакція, у вас не дуже з математикою. ))) Не може бути за чотирьох перемог Реброва різниця м'ячів 3:11
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