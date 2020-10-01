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Ребров против Луческу. Преимущество украинца по победам при отрицательной разнице мячей
История возвращается, правда в несколько иной ипостаси
В четверг 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.
Волею шалуна-жребия в
Первый раз Луческу и Ребров встретились в финале Кубка Украины сезона 2013/14 (2:1 в пользу киевлян) и с того момента сыграли между собой 8 поединков (4 в УПЛ, и по 2 в Кубке и Суперкубке).
При этом статистика по матчам не в пользу Луческу.
Динамо Реброва 4 раза обыграло Шахтер Луческу, 1 раз матч завершился вничью, и 3 победы остались за горняками. А вот разница мячей 3:11 в пользу Шахтера, так как горняки в трех своих победных поединках забили 8 безответных голов.