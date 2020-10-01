Ребров против Луческу. Преимущество украинца по победам при отрицательной разнице мячей

В четверг 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

Волею шалуна-жребия в одну группу с киевским Динамо попал венгерский Ференцварош , а значит тренерское противостояние Луческу и Реброва снова стало реальностью.

Первый раз Луческу и Ребров встретились в финале Кубка Украины сезона 2013/14 (2:1 в пользу киевлян) и с того момента сыграли между собой 8 поединков (4 в УПЛ, и по 2 в Кубке и Суперкубке).

При этом статистика по матчам не в пользу Луческу.

Динамо Реброва 4 раза обыграло Шахтер Луческу, 1 раз матч завершился вничью, и 3 победы остались за горняками. А вот разница мячей 3:11 в пользу Шахтера, так как горняки в трех своих победных поединках забили 8 безответных голов.