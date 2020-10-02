Каштру: Шахтеру нужно выйти на свой самый лучший уровень, чтобы выйти из этой группы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

– Ваши эмоции от такого непростого жребия?

– Это Лига чемпионов, это всегда сложно. Три великие команды из европейской топ-5. Германия, Испания, Италия – три больших чемпионата. Мы знаем, какие сложности нас ожидают, и должны выйти на наш самый лучший уровень, чтобы выйти из группы.

– Группу можно назвать более сложной, чем в прошлом сезоне?

– Скажем, что да. Это очень сложная группа, с максимальными требованиями.

– "Реал" летом не покупал, а "Интер", наоборот, усилился и стал одним из претендентов на золото в Италии. Какая из этих команд сейчас более звездная, на ваш взгляд?

– У нас "Реал", который играет 4–4–2 с ромбом, "Интер" с 5–3–2. "Боруссию" проанализируем – это тоже весьма компетентная команда. Думаю, что группа очень-очень непростая, но мы постараемся следовать всем ее требованиям и хорошо выступить в Лиге чемпионов.

– Сейчас, пока эмоции еще горячи, сложно оценить состав всех восьми групп. И все же, на первый взгляд, это не "группа смерти"?

– Мы все отдаем себе отчет, что в очень сложной группе, и этого не скрываем. Но в прошлом году также переживали достаточно трудные моменты и из 11 матчей в еврокубках проиграли всего три – полуфинал Лиги Европы с "Интером", первый матч в группе Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и последний "Аталанте". Это действительно доказывает, насколько хорошо мы были подготовлены к нашему еврокубковому пути. А сейчас что-то выдумывать и говорить, что у нас будет очень доступная и простая группа, – нет, это будет ложью. Вне всяких сомнений, группа очень и очень сложная. Но мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Я очень верю своим футболистам, доверяю им. Верю в наш клуб, наш путь, наш тренировочный процесс и нашу идею игры. Это нормально: ни одна из команд в такой ситуации не будет чувствовать себя комфортно, любой все матчи будут даваться крайне сложно. Но мы смотрим на свою ежедневную работу очень внимательно и с радостью, что выступаем в этом турнире.