  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Цитаишвили: Сыграть против Барселоны - моя мечта с детства
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили: Сыграть против Барселоны - моя мечта с детства

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Борьба только начинается

Цитаишвили: Сыграть против Барселоны - моя мечта с детства
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

"Нам попались сильные соперники, но тем интереснее будет играть. Также захватывающее противостояние предстоит против "Ференцвароша". Сам Ребров отметил в одном из своих интервью, что ему хотелось бы сыграть против нас. У них тоже хорошая команда и нам будет нелегко.

Да, моя любимая команда после "Динамо" - "Барселона". И сыграть против них - моя мечта с детства. Даже сложно описать, какими будут мои эмоции во время матча с каталонцами. Всегда хотелось сыграть против Месси и Роналду. Это будут воспоминания на всю жизнь.

Возможно "Барселона" и "Ювентус" не в лучшей форме сейчас, но не стоит забывать, что это два великих клуба с мастеровитыми футболистами. Мы не говорим, что борьба закончилась, она только начинается. Мы будем стараться сыграть достойно и достигнуть результата любой ценой.

Если болельщики вернутся на трибуны, это будет очень хорошо для нас. В команде еще не обсудили соперников, так как жеребьевка была после тренировки. Завтра будем обсуждать и делиться мыслями друг с другом", - сказал Цитаишвили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dardolis (Первомайск)
02.10.2020 в 02:11
С твоей игрой, мечта просидеть на лавочке...Жаль, не то, чтобы вырасти, по игре он катится вниз, хотя надежды на него выше крыши было ...Не тянет...
Ответить
0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
02.10.2020 в 01:35
Возможно "Барселона" и "Ювентус" не в лучшей форме сейчасТа ти берега не будеш бачити, синок, проти таких "не в лучшей форме"..."Жуй, жуй - глотай"...
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
02.10.2020 в 01:09
Жаль, перспективный игрок Гриша, очень даже. Не твоя команда дк, уходи от туда, иначе закончишь в арендуполе.
Ответить
+1
-1
royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 00:58
Але так як ти граєш то буде грати Родрігес та Циганков)))
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...