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Цитаишвили: Сыграть против Барселоны - моя мечта с детства
Борьба только начинается
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой
"Нам попались сильные соперники, но тем интереснее будет играть. Также захватывающее противостояние предстоит против "Ференцвароша". Сам Ребров отметил в одном из своих интервью, что ему хотелось бы сыграть против нас. У них тоже хорошая команда и нам будет нелегко.
Да, моя любимая команда после "Динамо" - "Барселона". И сыграть против них - моя мечта с детства. Даже сложно описать, какими будут мои эмоции во время матча с каталонцами. Всегда хотелось сыграть против Месси и Роналду. Это будут воспоминания на всю жизнь.
Возможно "Барселона" и "Ювентус" не в лучшей форме сейчас, но не стоит забывать, что это два великих клуба с мастеровитыми футболистами. Мы не говорим, что борьба закончилась, она только начинается. Мы будем стараться сыграть достойно и достигнуть результата любой ценой.
Если болельщики вернутся на трибуны, это будет очень хорошо для нас. В команде еще не обсудили соперников, так как жеребьевка была после тренировки. Завтра будем обсуждать и делиться мыслями друг с другом", - сказал Цитаишвили.
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