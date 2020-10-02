Цитаишвили: Сыграть против Барселоны - моя мечта с детства

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

"Нам попались сильные соперники, но тем интереснее будет играть. Также захватывающее противостояние предстоит против "Ференцвароша". Сам Ребров отметил в одном из своих интервью, что ему хотелось бы сыграть против нас. У них тоже хорошая команда и нам будет нелегко.

Да, моя любимая команда после "Динамо" - "Барселона". И сыграть против них - моя мечта с детства. Даже сложно описать, какими будут мои эмоции во время матча с каталонцами. Всегда хотелось сыграть против Месси и Роналду. Это будут воспоминания на всю жизнь.

Возможно "Барселона" и "Ювентус" не в лучшей форме сейчас, но не стоит забывать, что это два великих клуба с мастеровитыми футболистами. Мы не говорим, что борьба закончилась, она только начинается. Мы будем стараться сыграть достойно и достигнуть результата любой ценой.

Если болельщики вернутся на трибуны, это будет очень хорошо для нас. В команде еще не обсудили соперников, так как жеребьевка была после тренировки. Завтра будем обсуждать и делиться мыслями друг с другом", - сказал Цитаишвили.