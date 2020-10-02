Алиев: И Динамо, и Шахтеру я желаю успехов. Пускай забивают, выигрывают и приносят очки

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

"Динамо" выпали хорошие команды. Задача - выходить и играть в футбол. В этом турнире слабых команд нет - все это прекрасно понимают.

Сергей Ребров говорил, что хочет сыграть в группе с "Динамо"- вот и получилось!

"Динамо" будет бороться за третье место? Почему именно за третье? Все может быть. Это футбол. Не сказал бы, что именно с "Ференцварошем" "Динамо" будет бороться за выход в Лигу Европы.

Раньше тоже все говорили, что "Динамо" не играет - сейчас ситуация изменилась. Команда дает результат, вышла в Лигу чемпионов.

И "Динамо", и "Шахтеру" я желаю только успехов. Пускай забивают, выигрывают и приносят очки украинскому футболу.

В Украину приедут отличные команды. Думаю, каждый болельщик в Киеве хочет увидеть вживую, как играют гранды современного футбола. Посмотрим, как все сложится", - сказал Алиев.