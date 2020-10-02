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Алиев: И Динамо, и Шахтеру я желаю успехов. Пускай забивают, выигрывают и приносят очки

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Экс-хавбек киевлян подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов

Алиев: И Динамо, и Шахтеру я желаю успехов. Пускай забивают, выигрывают и приносят очки
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

"Динамо" выпали хорошие команды. Задача - выходить и играть в футбол. В этом турнире слабых команд нет - все это прекрасно понимают.

Сергей Ребров говорил, что хочет сыграть в группе с "Динамо"- вот и получилось!

"Динамо" будет бороться за третье место? Почему именно за третье? Все может быть. Это футбол. Не сказал бы, что именно с "Ференцварошем" "Динамо" будет бороться за выход в Лигу Европы.

Раньше тоже все говорили, что "Динамо" не играет - сейчас ситуация изменилась. Команда дает результат, вышла в Лигу чемпионов.

И "Динамо", и "Шахтеру" я желаю только успехов. Пускай забивают, выигрывают и приносят очки украинскому футболу.

В Украину приедут отличные команды. Думаю, каждый болельщик в Киеве хочет увидеть вживую, как играют гранды современного футбола. Посмотрим, как все сложится", - сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Кот-Философ (Черкаси)
02.10.2020 в 01:31
вот это правильный настрой!
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