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Вратарь Ференцвароша хочет первый матч в группе сыграть с киевским Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Чтобы сразу набрать очки

Вратарь Ференцвароша хочет первый матч в группе сыграть с киевским Динамо
Новина українською

Денеш Дибуш, вратарь венгерского "Ференцвароша", прокомментировал жребий, который свел в группе Лиги чемпионов его команду с "Барселоной", "Ювентусом" и киевским "Динамо".

Наша группа очень сложная, но мы рады быть среди таких звездных команд. Каждый будет иметь огромный опыт в игре против "Барселоны" и "Ювентуса". Я с нетерпением жду матчей и с нетерпением жду игры, которую мы сможем продемонстрировать против них. Буду откровенным, мы еще не играли против команд такого уровня, поэтому у всех нас будет хороший тест и возможность поучиться чему-то.

Конечно, на нас будет оказываться чрезвычайное давление, возможно, все 90 минут, но мы уверены, что будем хорошо подготовлены и максимально усложним задачу для звездных команд. Я могу сказать, что не только я, но и вся страна ждет игры перед фанатами в ЛЧ.

Не имеет значения, против кого мы выходим и в матче с кем начинаем групповой этап, но, очевидно, киевское "Динамо" будет той командой, в игре с которой будем иметь реальные шансы. Очень важно, чтобы мы подошли к этим матчам в лучшей готовности. Конечно, домашний матч против звездной команды задавал бы тон, но хорошо бы и отобрать очки у Киева, - цитирует Дибуша сайт Фради.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
02.10.2020 в 14:19
Мечтать не вредно
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