Ващук прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

Бывший игрок киевского "Динамо" Владислав Ващук остался доволен жеребьевкой группового этапа для "бело-синих".

"В Динамо и Шахтера очень интересные группы - две лучшие команды Испании и Италии приедут в Украину. Ранее Сергей Ребров играл с "Динамо" против Мирчи Луческу. Теперь он будет играть против "Динамо" Луческу. Так все перевернулось.

Можно сказать, что интрига противостояния Реброва и Луческу превосходит матче с "Барселоной" и "Ювентусом".

В "Динамо" интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться и доказывать, показывать результативную игру.

Ребята будут расти, переосмысливать видение того, что они делают на футбольном поле. Интересно увидеть, насколько они готовы к матчам с командами такого уровня. Если покажут хорошую игру, то обязательно вырастут в цене."