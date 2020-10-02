  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ващук прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ващук прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Владислав доволен, что Динамо попался такой соперник

Ващук прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ
Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо" Владислав Ващук остался доволен жеребьевкой группового этапа для "бело-синих".

"В Динамо и Шахтера очень интересные группы - две лучшие команды Испании и Италии приедут в Украину. Ранее Сергей Ребров играл с "Динамо" против Мирчи Луческу. Теперь он будет играть против "Динамо" Луческу. Так все перевернулось.

Можно сказать, что интрига противостояния Реброва и Луческу превосходит матче с "Барселоной" и "Ювентусом".

В "Динамо" интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться и доказывать, показывать результативную игру.

Ребята будут расти, переосмысливать видение того, что они делают на футбольном поле. Интересно увидеть, насколько они готовы к матчам с командами такого уровня. Если покажут хорошую игру, то обязательно вырастут в цене."

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Ващук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Timothy (Павлодар)
02.10.2020 в 17:07
Да,хороший шанс для игроков заявить о себе и подписать престижные контракты, ну и Игорьку, соответственно, неплохо подогреться на этом.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...