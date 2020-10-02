Кличко поздравил Динамо с выходом в группу Лиги чемпионов

Вчера "Шахтер" и" Динамо " узнали своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов. Для киевлян это будет первое участие в основной сетке турнира с 2016 года. С выходом в гурпповой раунд турнире киевлян поздравил и мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу поздравить нашу любимую команду "Динамо" с возвращением в групповой раунд сильнейшего клубного турнира – Лиги Чемпионов УЕФА. Ребята в ярком матче одолели бельгийский "Гент" и подарили нам массу эмоций. И теперь, после четырехлетнего перерыва, нас ожидают матчи "Динамо" с грандами европейского футбола.

Конечно, соперники серьезные. Но и наша команда – с традициями, основанными в середине прошлого века. Поэтому я поздравляю "Динамо" и болею за "Динамо", - написал Кличко в своем Инстаграм.

Напомним, что в свей группе "Динамо" сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".