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Кличко поздравил Динамо с выходом в группу Лиги чемпионов
Мэр Киева болеет за Динамо
Вчера "Шахтер" и"
"Хочу поздравить нашу любимую команду "Динамо" с возвращением в групповой раунд сильнейшего клубного турнира – Лиги Чемпионов УЕФА. Ребята в ярком матче одолели бельгийский "Гент" и подарили нам массу эмоций. И теперь, после четырехлетнего перерыва, нас ожидают матчи "Динамо" с грандами европейского футбола.
Конечно, соперники серьезные. Но и наша команда – с традициями, основанными в середине прошлого века. Поэтому я поздравляю "Динамо" и болею за "Динамо", - написал Кличко в своем Инстаграм.
Напомним, что в свей группе "Динамо" сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".
Хочу привітати нашу улюблену команду «Динамо» Київ з поверненням у груповий раунд найсильнішого клубного турніру – Ліги Чемпіонів УЄФА Хлопці в яскравій грі здолали бельгійський «Гент», і подарували нам масу емоцій. І тепер, після чотирирічної перерви, на нас очікують матчі «Динамо» з грандами європейського футболу. ⠀ Звісно, суперники – серйозні Але, й наша команда – з традиціями, започаткованими в середині минулого століття. Тому, я вітаю «Динамо» і вболіваю за «Динамо»!