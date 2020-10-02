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Кличко поздравил Динамо с выходом в группу Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мэр Киева болеет за Динамо

Кличко поздравил Динамо с выходом в группу Лиги чемпионов
Новина українською

Вчера "Шахтер" и" Динамо" узнали своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов. Для киевлян это будет первое участие в основной сетке турнира с 2016 года. С выходом в гурпповой раунд турнире киевлян поздравил и мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу поздравить нашу любимую команду "Динамо" с возвращением в групповой раунд сильнейшего клубного турнира – Лиги Чемпионов УЕФА. Ребята в ярком матче одолели бельгийский "Гент" и подарили нам массу эмоций. И теперь, после четырехлетнего перерыва, нас ожидают матчи "Динамо" с грандами европейского футбола.

Конечно, соперники серьезные. Но и наша команда – с традициями, основанными в середине прошлого века. Поэтому я поздравляю "Динамо" и болею за "Динамо", - написал Кличко в своем Инстаграм.

Напомним, что в свей группе "Динамо" сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

​​Хочу привітати нашу улюблену команду «Динамо» Київ з поверненням у груповий раунд найсильнішого клубного турніру – Ліги Чемпіонів УЄФА Хлопці в яскравій грі здолали бельгійський «Гент», і подарували нам масу емоцій. І тепер, після чотирирічної перерви, на нас очікують матчі «Динамо» з грандами європейського футболу. ⠀ Звісно, суперники – серйозні Але, й наша команда – з традиціями, започаткованими в середині минулого століття. Тому, я вітаю «Динамо» і вболіваю за «Динамо»!

Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

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В статье: Виталий Кличко Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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SiriuS (Сребное)
02.10.2020 в 17:27
А хто він такий?
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