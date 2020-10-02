Лига Чемпионов
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Срна: Такой жесткой группы никогда не было
Но заранее сдаваться горняки не намерены
Легенда "Шахтера", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой
"Такой жесткой группы никогда не было. Впереди шесть игр, будем биться за свои очки. Легко мы очки отдавать не будем.
Мы должны сделать все, чтобы пройти в следующий круг", - сказал Срна.
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Источник:ТК Футбол
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