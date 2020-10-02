Срна: Такой жесткой группы никогда не было

Легенда "Шахтера", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

"Такой жесткой группы никогда не было. Впереди шесть игр, будем биться за свои очки. Легко мы очки отдавать не будем.

Мы должны сделать все, чтобы пройти в следующий круг", - сказал Срна.