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Срна: Такой жесткой группы никогда не было

Лига Чемпионов
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Но заранее сдаваться горняки не намерены

Срна: Такой жесткой группы никогда не было
Новина українською

Легенда "Шахтера", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

"Такой жесткой группы никогда не было. Впереди шесть игр, будем биться за свои очки. Легко мы очки отдавать не будем.

Мы должны сделать все, чтобы пройти в следующий круг", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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