Защитник Ференцвароша надеется, что команда сможет занять третье место в группе ЛЧ

Эндре Ботко, защитник "Ференцвароша", прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которой венгерскому клубу в соперники достались "Барселона", "Ювентус" и киевское "Динамо".

"Это невероятно. Мы можем сыграть против, возможно, двух лучших футболистов всех времен, поэтому ясно, что это будет огромный опыт.

Конечно, об этом нужно говорить очень осторожно, но я надеюсь, что мы сможем занять третье место. Мечта каждого футболиста – играть на поле в таких турнирах и против таких звезд. Если болельщикам разрешат посещать матчи, то я, конечно же, жду домашних матчей, но также с большим трепетом ожидаю выездных поединков на стадионах, куда мы раньше могли попасть только в качестве зрителей. Однако теперь мы будем на поле, и, уверен, у нас будет шанс добиться успеха", - цитирует Ботко официальный сайт Фради.