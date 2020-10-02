Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ференцвароша надеется, что команда сможет занять третье место в группе ЛЧ
В Будапеште довольны жребием
Эндре Ботко, защитник "Ференцвароша", прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которой венгерскому клубу
"Это невероятно. Мы можем сыграть против, возможно, двух лучших футболистов всех времен, поэтому ясно, что это будет огромный опыт.
Конечно, об этом нужно говорить очень осторожно, но я надеюсь, что мы сможем занять третье место. Мечта каждого футболиста – играть на поле в таких турнирах и против таких звезд. Если болельщикам разрешат посещать матчи, то я, конечно же, жду домашних матчей, но также с большим трепетом ожидаю выездных поединков на стадионах, куда мы раньше могли попасть только в качестве зрителей. Однако теперь мы будем на поле, и, уверен, у нас будет шанс добиться успеха", - цитирует Ботко официальный сайт Фради.