Александр Призетко: Если Шахтеру достанется третье место - это будет успех

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Призетко оценил шансы украинских команд в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что киевляне сыграют с "Барселоною", "Ювентусом" и "Ференцварошем". Соперники горняков – "Реал", "Интер" и "Боруссия" из Менхенгладбаха.

"Можно сказать, что "Шахтеру" и "Динамо" не повезло с жеребьевкой. Но особенно "горнякам". Слова тут излишни. Ясно, что многие из приличия будут говорить, мол, при любых раскладах можно играть и бороться, но все понимают, что будет очень трудно, и задачи у обеих команд занять второе место - почти не выполнимы.

Взять тот же "Шахтер", который после поражения от "Интера" в полуфинале никак не может выйти на прежний свой игровой уровень. Пока они еще не в тех кондициях, которые позволяли бы смотреть с оптимизмом в будущее. В чемпионате играют как-то натужно, нет той легкости, с которой зачастую обыгрывают соперников. А ведь Лига чемпионов - это совсем другой уровень, команды в которых играют звезды, игроки национальных сборных. Конечно, "Шахтер" будет пытаться что-то сделать в своей группе, но получится ли - трудно сказать.

Несомненно, у "горняков" есть игра, от которой они не отходят. Но, на фоне сильных соперников, таких как итальянцы, даже "Шахтеру" их стиль не помог. Иногда такие болезненные поражения делают команду сильнее. Стала ли она сильнее, покажут поединки Лиги чемпионов. Главное, чтобы не возник комплекс, как было с "Манчестер Сити", когда донетчане три года подряд встречались и проигрывали.

Что беспокоит у "Шахтера" накануне встреч с такими грозными соперниками, так это линия обороны. Особенно ее центральная ось. Да, в чемпионате Украины это не заметно. Но в УПЛ нет давления, а вот с "Интером" сразу же вскрылась проблема. Как "Реал", так и "Интер" имеют классных мощных нападающих, и команды наверняка будут постоянно играть на атаку, поэтому на защитников "Шахтера" выпадет колоссальная нагрузка.

Думаю, в итоге "горняки" будут бороться с "Боруссией" за третье место в группе, и если оно им достанется, то это будет считаться успехом.

То же касается и "Динамо", которое с "Ференцварошем" также будет разыгрывать путевку в плей-офф Лиги Европы. И это реально для киевлян. Понятно, что у команды будут другие цели - выигрывать в каждом матче. Но нужно быть реалистами. Сергей Ребров создал боеспособную команду, ничем не уступающую своему прежнему клубу. По моему мнению, пара "Ференцварош" - "Мольде" была по уровню игры на голову сильнее, чем соперники киевлян АЗ и "Гент". В этих матчах "динамовцы" особо никакой игры не показали, а были, прежде всего, нацелены на результат. Тем не менее, команда достигла своей цели, с чем ее можно и поздравить.

В квалификации Лиги Чемпионов никаких новинок от Луческу мы не увидели. Тренер сыграл на тех качествах игроков, которые были сильны в конкретный момент. Потому что он понимал - с этой командой в другой футбол он не сыграет. Исходя из этого, пришлось выбирать тактику выжидания, действовать строго в обороне, искать шанс в контратаках. Но сейчас с такими командами как "Барселона" и "Ювентус" киевляне находятся на разных уровнях. И ожидать чуда не приходиться.

С другой стороны, для игроков эти встречи будут хорошим тестом проверить себя. Хотел же Миколенко, чтобы "Динамо" попалась "Барселона", вот и посмотрим, чего они стоят. Как и у "Шахтера", у киевлян вызывает беспокойство центральная линия обороны. Не зря же игроки "Ференцвароша" очень хотели встретиться с "Динамо". И борьба между ними за место в Лиге Европы будет нешуточная. Как видим, желание всех совпало.

Что еще волнует? Смогут ли игроки физически выдержать очень плотный график матчей в октябре. Хватит ли сил? Если проанализировать: 3 октября чемпионат, 7, 10 и 13 октября через два дня изматывающие матчи сборной с Францией, Германией и Испанией. 17 октября опять чемпионат, через три дня Лига чемпионов, через три чемпионат, через два опять матчи Лиги чемпионов, и заканчивают через два на третий октябрьский цикл матчами УПЛ. Такой же плотный график начинается и в ноябре. Главное, чтобы функциональная яма не пришлась на поединки еврокубков.

Многое будет зависеть, у кого окажется крепче запас. Все это нужно учитывать, чтобы правильно распределить силы. Но это уже умение и искусство тренерского штаба".