Алан Патрик: Эта группа сложнее, чем в прошлом сезоне

Хавбек "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

– Алан, это "группа смерти"?

– Вне всяких сомнений, очень сложная группа. Но мы прекрасно знаем, что Лига чемпионов полна суперквалифицированных клубов. Я думаю, простых групп в принципе нет. Конечно, это большой вызов для нас. Будет сложно, мы должны подготовиться наилучшим образом, чтобы действительно достойно показать себя с такими великими соперниками.

– Жеребьевка совпала с твоими ожиданиями?

– Это жеребьевка. Тем она и интересна: никогда не знаешь, что будет. Поэтому нет никакой разницы, совпала или нет. Как я и сказал, всегда сложно. Сейчас нужно усердно готовиться, концентрироваться на нашей команде, нашей работе и игре. Постараемся выступить хорошо.

– Группа сложнее, чем в прошлом сезоне?

– Наверное, да. Но есть как есть в этом году. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Будем стараться. Нужно думать о себе и изучить всех соперников. Верим в свои силы и собственную работу. Провели хороший прошлый сезон, сейчас – новый сезон и новый вызов. Всегда непросто, но мы будем стараться добиваться наших целей.