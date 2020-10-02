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Алан Патрик: Эта группа сложнее, чем в прошлом сезоне

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Но горняки источают оптимизм

Алан Патрик: Эта группа сложнее, чем в прошлом сезоне
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

– Алан, это "группа смерти"?

– Вне всяких сомнений, очень сложная группа. Но мы прекрасно знаем, что Лига чемпионов полна суперквалифицированных клубов. Я думаю, простых групп в принципе нет. Конечно, это большой вызов для нас. Будет сложно, мы должны подготовиться наилучшим образом, чтобы действительно достойно показать себя с такими великими соперниками.

– Жеребьевка совпала с твоими ожиданиями?

– Это жеребьевка. Тем она и интересна: никогда не знаешь, что будет. Поэтому нет никакой разницы, совпала или нет. Как я и сказал, всегда сложно. Сейчас нужно усердно готовиться, концентрироваться на нашей команде, нашей работе и игре. Постараемся выступить хорошо.

– Группа сложнее, чем в прошлом сезоне?

– Наверное, да. Но есть как есть в этом году. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Будем стараться. Нужно думать о себе и изучить всех соперников. Верим в свои силы и собственную работу. Провели хороший прошлый сезон, сейчас – новый сезон и новый вызов. Всегда непросто, но мы будем стараться добиваться наших целей.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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_abel_
02.10.2020 в 19:21
якщо не виходити з такої групи, то тоді який сенс виходити - далі легше не буде)) а так в ЛЄ можна кваліфікуватися з 3 міста, в приницпі
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.10.2020 в 19:09
на 02.10.2020г. места в списке согласно рейтинга клубов УЕФА:3 - Реал,15- Шахтер, 28- Интер, 60- Боруссия М. А некоторые плачут, что у "Шахтера" ну очень группа "Смерти"...Да "Шахтер" их порвёт нах...
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