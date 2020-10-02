Де Пена: Мы пробились в ЛЧ не просто для того чтобы сыграть с Месси и Роналду, а и постараться их обыграть

Вингер "Динамо" Карлос де Пена прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

- Карлос, как оценишь результаты жеребьевки для "Динамо"?

- Считаю жеребьевку хорошей для нашей команды. Мы встретимся с двумя топ-клубами, одними из лучших в мире, сыграем против таких выдающихся футболистов, как Месси и Роналду. "Ференцварош" - также непростой соперник. Такая группа – хороший вызов для нас, и мы надеемся оправдать возложенные на нас ожидания.

- Какие у тебя предвкушения от личного дебюта в Лиге чемпионов?

- Я безгранично счастлив, поскольку ждал этого момента очень долго. Это невероятные чувства – сыграть в Лиге чемпионов, получить возможность быть частью самого значимого клубного турнира. Я буду наслаждаться этим моментом и в то же время буду выкладываться на сто процентов чтобы помочь команде добиться хороших результатов.

- Ты в своей карьере встречался с кем-то из будущих соперников по группе?

- Я никогда ранее не играл против "Барселоны" или "Ювентуса". Из мировых грандов пересекался с мадридским "Атлетико" еще когда играл в Уругвае, и там проводился международный турнир. Также встречался с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" когда я играл за "Мидлсбро". Это был матч Кубка лиги, мы выиграли по пенальти, а я провел на поле 80 минут. Это незабываемый опыт, и впереди в моей карьере будет новый, еще более невероятный опыт.

- Ждешь встречи с Лео и Криштиану?

- На мой взгляд, это два лучших футболиста в мире как на данный момент, так и за всю историю. Безусловно, это честь – делить с ними футбольное поле, но мы вышли в Лигу чемпионов не просто для того чтобы сыграть с ними, а и постараться их обыграть. Мы пробились в турнир не за тем, чтобы восхищаться игрой этих выдающихся футболистов, а для того чтобы добывать победы.