Буряк: Для Динамо жеребьевка очень хорошая. Нужно узнать, на каком уровне находится команда

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк оценил шансы украинских команд в своих группах еврокубков после жеребьёвки групповых раундов турниров.

– Леонид Иосифович, как вам жеребьевка Лиги чемпионов? "Динамо" попались "Барселона", "Ювентус" и "Ференцварош".

– Для "Динамо", думаю, жеребьевка хорошая. Киевская команда давно не играла в Лиге чемпионов. Поэтому, мне кажется, футболистам "Динамо" будет интересно сыграть на этом уровне и всем нам интересно будет посмотреть, в каком состоянии находится команда и все футболисты. Этот урок должен быть, и мы должны узнать, на каком уровне мы находимся. Также для киевского клуба это хорошо, так как может быть к тому времени на стадион уже будут допущены зрители. Для "Динамо" - это хорошо и в финансовом плане, и в других аспектах. Поэтому, я думаю, жеребьевка очень хорошая.

– А по "Шахтеру" что скажете? Им попались "Реал", "Интер" и "Боруссия" Менхенгладбах.

– Для "Шахтера" также жеребьевка очень сложная, но со всеми играть можно. И тем не менее нужно готовиться. В любом случае "Шахтеру" и "Динамо" нужно какие-то компоненты в игре улучшать.

– По жеребьевке "Зари" в Лиге Европы что скажете? "Брага", "Лестер" и "АЕК" - соперники луганчан.

– Все соперники достаточно сильные. "Лестер" хороший сейчас, да и АЕК тоже сумел пройти в групповой раунд. Тут, думаю, шансы будут 50 на 50. В таком состоянии, в котором находится "Заря", а также "Динамо" и "Шахтер" в принципе можно со всеми соперниками играть.

– Получается, украинским командам по зубам любые соперники:

– Особняком у нас стоят топовые клубы – это "Барселона", "Реал", "Бавария", "Манчестер Сити". Но тем не менее "Динамо" раньше на равных играло с такими командами, как "Бавария". Например, мы в еврокубках обыгрывали мюнхенцев и побеждали другие именитые клубы. Для нас тогда все было в диковинку, но тем не менее мы играли и выигрывали. Я думаю, что это будет очень хороший урок для наших футболистов, прежде всего, в плане самооценки. Эти матчи нам дадут понять, на каком уровне мы находимся. Самое главное, чтоб все мы понимали, что это уже успех, что мы вышли в Лигу чемпионов. Конечно, это футбол и хочется, чтоб наши команды выигрывали. Но "Динамо" и "Шахтеру" есть за счет чего усиливать игру.

– Приезд в Киев Роналду, Месси и Реброва придаст эмоциональности этой еврокубковой кампании?

– Любую группу Лиги чемпионов возьмите и там любая игра будет знаковой. Но то, что два лучших футболиста мира будут в Киеве, конечно, это хорошо! Потому, я считаю, что это очень хорошая жеребьевка!