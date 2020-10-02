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Ребров: Лучше бы Ференцварошу не попадалось Динамо
К играм с киевлянами тренер Фради будет готовиться с холодной головой
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которой венгерскому клубу
— Какие эмоции и чувства после такой жеребьевки для вас?
— Ну, какие могут быть тут эмоции и чувства. Могу сказать, что какие бы команды не попались — мы будем выходить и играть. Конечно, лучше бы не попались "Динамо" Киев. Но будем играть, будем так же готовиться, как к "Барселоне" и к "Ювентусу".
— Вы серьезно будете готовиться к "Динамо" так же, как к "Барселоне" и "Ювентусу"?
— Ну, а как еще? Конечно. Надо готовиться к матчам. Какая разница.
— Все-таки это ваше киевского "Динамо".
— Послушайте, если я буду проявлять свои эмоции при подготовке к матчам, то это не поможет команде. Нужно с холодной головой готовиться так же, как мы готовимся ко всем играм. Нужно отбросить какие-то эмоции. Я это понимаю, поэтому мы серьезно относимся к любой команде.
— До жеребьевки думали, что может попасться киевского "Динамо"?
— До жеребьевки было много хороших команд. Украинских и российских команд было достаточно, однозначно какие-то команды могли попасть. Будем выходить и играть. Еще раз могу повторить, что в Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Пенять на жребий нет никакого резона.
— Все-таки насколько сложно будет "Ференцварошу" в такой группе?
— Сложно будет. Вы посмотрите на команды, которые собраны в Лиге чемпионов. Слабых команд вообще нет, поэтому с любой команде "Ференцвашору" будет сложно, но мы будем биться и доказывать.