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Ребров: Лучше бы Ференцварошу не попадалось Динамо

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(3 голосов)

К играм с киевлянами тренер Фради будет готовиться с холодной головой

Ребров: Лучше бы Ференцварошу не попадалось Динамо
Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которой венгерскому клубу в соперники достались "Барселона", "Ювентус" и киевское "Динамо".

— Какие эмоции и чувства после такой жеребьевки для вас?

— Ну, какие могут быть тут эмоции и чувства. Могу сказать, что какие бы команды не попались — мы будем выходить и играть. Конечно, лучше бы не попались "Динамо" Киев. Но будем играть, будем так же готовиться, как к "Барселоне" и к "Ювентусу".

— Вы серьезно будете готовиться к "Динамо" так же, как к "Барселоне" и "Ювентусу"?

— Ну, а как еще? Конечно. Надо готовиться к матчам. Какая разница.

— Все-таки это ваше киевского "Динамо".

— Послушайте, если я буду проявлять свои эмоции при подготовке к матчам, то это не поможет команде. Нужно с холодной головой готовиться так же, как мы готовимся ко всем играм. Нужно отбросить какие-то эмоции. Я это понимаю, поэтому мы серьезно относимся к любой команде.

— До жеребьевки думали, что может попасться киевского "Динамо"?

— До жеребьевки было много хороших команд. Украинских и российских команд было достаточно, однозначно какие-то команды могли попасть. Будем выходить и играть. Еще раз могу повторить, что в Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Пенять на жребий нет никакого резона.

— Все-таки насколько сложно будет "Ференцварошу" в такой группе?

— Сложно будет. Вы посмотрите на команды, которые собраны в Лиге чемпионов. Слабых команд вообще нет, поэтому с любой команде "Ференцвашору" будет сложно, но мы будем биться и доказывать.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
sport24

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Комментарии (1)
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Ди (Киев)
03.10.2020 в 01:17
Согласен с Ребровым. Вот в финале...да...( мечтать полезно ).
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