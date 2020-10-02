Лига Чемпионов
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Соломон: Реал - самый большой клуб мира. Играть против него - удовольствие
Жребий суров, но это жребий
Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в эфире ТК Футбол прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов,
"Все знают, что такое "Реал". Наверное, самый большой клуб мира.
Будет очень сложно. Но это удовольствие играть против мадридцев", – сказал Соломон.
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Источник:ТК Футбол
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