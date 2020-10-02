Соломон: Реал - самый большой клуб мира. Играть против него - удовольствие

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в эфире ТК Футбол прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

"Все знают, что такое "Реал". Наверное, самый большой клуб мира.

Будет очень сложно. Но это удовольствие играть против мадридцев", – сказал Соломон.