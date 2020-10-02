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Соломон: Реал - самый большой клуб мира. Играть против него - удовольствие

Лига Чемпионов
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Жребий суров, но это жребий

Соломон: Реал - самый большой клуб мира. Играть против него - удовольствие
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в эфире ТК Футбол прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах).

"Все знают, что такое "Реал". Наверное, самый большой клуб мира.

Будет очень сложно. Но это удовольствие играть против мадридцев", – сказал Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ТК Футбол

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