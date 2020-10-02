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Езерский: Для Динамо главное не пропустить вперед Ференцварош, у Шахтера есть шансы обойти Интер

Лига Чемпионов
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У горняков намного больше опыта еврокубковых матчей

Езерский: Для Динамо главное не пропустить вперед Ференцварош, у Шахтера есть шансы обойти Интер
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился мнением о результатах жеребьевки групповых турниров Лиги чемпионов.

"Наши представители - "Шахтер" и "Динамо" попали в очень сложные группы, однако это только подогреет интерес к их выступлениям. Тем более, что горнякам и динамовцам есть кому возвращать долги на международной арене. В частности, уже в стартовом туре "Шахтер" будет иметь шанс доказать итальянскому "Интеру" случайность крупного поражения в полуфинале Лиги Европы минувшего сезона.

Благодаря тому, что донетчане в последние годы довольно успешно выступают в еврокубках, у них уже огромный международный соревновательный опыт на таком уровне поэтому, на мой взгляд, у "Шахтера" есть неплохие шансы опередить "Интер" в борьбе за второе место в группе. Думаю, что по подбору исполнителей "Шахтер" более сбалансированная команда, чем "Интер". У горняков пока что лишь одна уязвимая позиция - на левом фланге обороны.

Динамовцам сложно будет бросить вызов фаворитам - "Барселоне" и "Ювентусу" с их звездными составами. К сожалению, у киевлян нет ценного опыта выступлений даже в групповых турнирах Лиги чемпионов. Ситуацию можно было бы исправить, если бы до закрытия трансферного окна киевляне успели усилить нескольких позиций. Однако, скорее всего, придется рассчитывать на тренерский талант их рулевого Мирчи Луческу и прогресс динамовской молодежи. Ничего страшного не произойдет, если не удастся опередить "Барселону" и "Ювентус", главное, не пропустить вперед "Ференцварош" во главе с экс-тренером киевлян Сергеем Ребровым", - сказал Езерский.

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В статье: Владимир Езерский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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