Начинают в Мадриде, заканчивают в Милане. Расписание Шахтера в ЛЧ

Вчера состоялся жребий группового этапа Лиги Чемпионов. Донецкий "Шахтер" сыграет против "Реала", "Интера" и "Боруссии" Менхенгладбах.

Известно расписание матчей. В первом туре команда Каштру отправится в Мадрид, а в последнем - сыграет на вызде против "Интера".

1 тур: "Реал" - "Шахтер" (21 октября, 19:55)

2 тур: "Шахтер"- "Интер" (27 октября, 19:55)

3 тур: "Шахтер" - "Боруссия" М (3 ноября, 19:55)

4 тур: "Боруссия" М - "Шахтер" (25 ноября, 19:55)

5 тур: "Шахтер" - "Реал" (1 декабря, 19:55)

6 тур: "Интер" - "Шахтер" (9 декабря, 22:00)

