Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начинают в Мадриде, заканчивают в Милане. Расписание Шахтера в ЛЧ
Спарка с немецким соперником
Вчера состоялся жребий группового этапа Лиги Чемпионов. Донецкий "Шахтер" сыграет против "Реала", "Интера" и "Боруссии" Менхенгладбах.
Известно расписание матчей. В первом туре команда Каштру отправится в Мадрид, а в последнем - сыграет на вызде против "Интера".
1 тур: "Реал" - "Шахтер" (21 октября, 19:55)
2 тур: "Шахтер"- "Интер" (27 октября, 19:55)
3 тур: "Шахтер" - "Боруссия" М (3 ноября, 19:55)
4 тур: "Боруссия" М - "Шахтер" (25 ноября, 19:55)
5 тур: "Шахтер" - "Реал" (1 декабря, 19:55)
6 тур: "Интер" - "Шахтер" (9 декабря, 22:00)
Here we go!— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) October 2, 2020
Champions League fixtures are OUT! #MUFC #LFC #MCFC #CFC pic.twitter.com/cTUwyjP2nL