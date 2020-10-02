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Начинают в Мадриде, заканчивают в Милане. Расписание Шахтера в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Спарка с немецким соперником

Начинают в Мадриде, заканчивают в Милане. Расписание Шахтера в ЛЧ
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Вчера состоялся жребий группового этапа Лиги Чемпионов. Донецкий "Шахтер" сыграет против "Реала", "Интера" и "Боруссии" Менхенгладбах.

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Известно расписание матчей. В первом туре команда Каштру отправится в Мадрид, а в последнем - сыграет на вызде против "Интера".

1 тур: "Реал" - "Шахтер" (21 октября, 19:55)

2 тур: "Шахтер"- "Интер" (27 октября, 19:55)

3 тур: "Шахтер" - "Боруссия" М (3 ноября, 19:55)

4 тур: "Боруссия" М - "Шахтер" (25 ноября, 19:55)

5 тур: "Шахтер" - "Реал" (1 декабря, 19:55)

6 тур: "Интер" - "Шахтер" (9 декабря, 22:00)

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
02.10.2020 в 22:53
Последняя игра с интером на выезде не лучший вариант... но есть как есть надо играть и брать очки . Удачи !!
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 22:48
Надо дрючить Реал, пока они входят в сезон. А потом и немцев, хотя бы раз. С Интером ничью, а лучше две. И дело в шляпе.
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0
-1
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scorpius (Ck)
02.10.2020 в 22:54
"Складно звонишь, фраерок!" (с) - Горбатый
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Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 23:00
На самом деле, я считаю, что немцев можно и нужно дрючить дважды. А с Интером матч выигрывать и матч катать ничью. И просто выигрывать группу.
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Unselfish (Белая Церковь )
02.10.2020 в 23:05
С Интером, вничью. Свежо придание...
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scorpius (Ck)
02.10.2020 в 22:30
Такой себе календарь. Тяжелый старт, потом решающие с немцами за 3 место и в конце жесткий финиш. Хорошо что практически все матчи на 8 вечера.
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