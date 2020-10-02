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Старт в Киеве с Ювентусом и спарка с Барселоной. Расписание матчей Динамо в группе ЛЧ
Последний матч с Ференцварошем
Стало известно расписание матчей киевского Динамо в группе
Киевляне начнут свой поход 20 октября домашним матчем с Ювентусом, а завершат группу киевским поединком с Ференцварошом.
Полное расписание матчей Динамо:
- Динамо – Ювентус – 20 октября, 19:55
- Ференцварош – Динамо - 28 октября, 22:00
- Барселона – Динамо – 4 ноября, 22:00
- Динамо – Барселона – 24 ноября, 22:00
- Ювентус – Динамо – 2 декабря, 22:00
- Динамо – Ференцварош – 8 декабря, 22:00
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
02.10.2020 в 22:55
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Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 22:23
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