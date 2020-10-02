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Старт в Киеве с Ювентусом и спарка с Барселоной. Расписание матчей Динамо в группе ЛЧ

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Последний матч с Ференцварошем

Старт в Киеве с Ювентусом и спарка с Барселоной. Расписание матчей Динамо в группе ЛЧ
Новина українською

Стало известно расписание матчей киевского Динамо в группе Лиги чемпионов.

Киевляне начнут свой поход 20 октября домашним матчем с Ювентусом, а завершат группу киевским поединком с Ференцварошом.

Полное расписание матчей Динамо:

  • Динамо – Ювентус – 20 октября, 19:55
  • Ференцварош – Динамо - 28 октября, 22:00
  • Барселона – Динамо – 4 ноября, 22:00
  • Динамо – Барселона – 24 ноября, 22:00
  • Ювентус – Динамо – 2 декабря, 22:00
  • Динамо – Ференцварош – 8 декабря, 22:00
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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
02.10.2020 в 22:55
Гармоничный календарь. Последняя игра будет как минимум за третье место. Всё в руках ДК!!! Удачи !!!
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Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 22:23
Ну чтож, календарь прекрасный:) Динамо уже будет знать, с каким именно счетом ему надо обыграть Ференцварош:)
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