Федецкий: Шахтер попробует взять реванш в матчах с Интером

Бывший защитник "Шахтера" Артем Федецкий прокомментировал жеребьевку Лиги Чемпионов.

"У "Шахтера" хороша знакома группа. В двух матчах с "Интером" горняки попытаются взять реванш за поражение в полуфинале ЛЕ (0:5). "Реал" – тоже интересный соперник. Лунин приедет в Украину.

И непростая команда из Германии – "Боруссия" Менхенгладбах. Будет очень интересно", – сказал Федецкий в эфире "Футбол News".