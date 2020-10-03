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Федецкий: Шахтер попробует взять реванш в матчах с Интером

Лига Чемпионов
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После поражения 0:5 будет непросто

Федецкий: Шахтер попробует взять реванш в матчах с Интером
Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Артем Федецкий прокомментировал жеребьевку Лиги Чемпионов.

"У "Шахтера" хороша знакома группа. В двух матчах с "Интером" горняки попытаются взять реванш за поражение в полуфинале ЛЕ (0:5). "Реал" – тоже интересный соперник. Лунин приедет в Украину.

И непростая команда из Германии – "Боруссия" Менхенгладбах. Будет очень интересно", – сказал Федецкий в эфире "Футбол News".

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В статье: Артем Федецкий Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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