Леоненко: Когда Динамо обыгрывало Барселону, ту команду в Испании обыгрывали все

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

"Когда "Динамо" обыгрывало "Барселону", там был Ван Гаал. Ту "Барселону" в чемпионате обыгрывали все.

Встреча Луческу и Реброва? Мне больше всего нравится, когда команды демонстрируют хороший футбол. Я не видел команду Реброва, так что мне трудно судить", - заявил Виктор Леоненко.