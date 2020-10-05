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Леоненко: Когда Динамо обыгрывало Барселону, ту команду в Испании обыгрывали все
Эксперт прокомментировал жеребьевку группы Лиги чемпионов для киевлян
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой
"Когда "Динамо" обыгрывало "Барселону", там был Ван Гаал. Ту "Барселону" в чемпионате обыгрывали все.
Встреча Луческу и Реброва? Мне больше всего нравится, когда команды демонстрируют хороший футбол. Я не видел команду Реброва, так что мне трудно судить", - заявил Виктор Леоненко.
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