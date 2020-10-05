  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Леоненко: Когда Динамо обыгрывало Барселону, ту команду в Испании обыгрывали все
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Когда Динамо обыгрывало Барселону, ту команду в Испании обыгрывали все

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт прокомментировал жеребьевку группы Лиги чемпионов для киевлян

Леоненко: Когда Динамо обыгрывало Барселону, ту команду в Испании обыгрывали все
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

"Когда "Динамо" обыгрывало "Барселону", там был Ван Гаал. Ту "Барселону" в чемпионате обыгрывали все.

Встреча Луческу и Реброва? Мне больше всего нравится, когда команды демонстрируют хороший футбол. Я не видел команду Реброва, так что мне трудно судить", - заявил Виктор Леоненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (40)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Глюк Львів (Лемберг)
05.10.2020 в 22:00
Нахабна брехня. На момент другої гри з Динамо, в Барси було лише дві поразки - від Динамо і від Нюкасла. В лалізі взагалі тільки одна нічия, решта перемоги. Мало хто пропускав менше 2 голів від них. Тобто провальним для барси був лиш виступ в ЛЧ (в першу чергу це заслуга Динамо).
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.10.2020 в 22:03
Та понятно! Витек просто решил потролить немного))
Ответить
0
-3
Глюк Львів (Лемберг)
05.10.2020 в 22:09
Не думаю. Мені здається він тупе, заздрісне чмо.
+2
-1
avatar
Your Friend (Львів)
05.10.2020 в 21:42
Але ж той вонючка і тупорилий. Аби щось ляпнути, тільки щоб Динамо обісрати та принизити.
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.10.2020 в 21:56
Сам такой! Он хоть играл и оооочень неплохо!!
Ответить
0
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.10.2020 в 22:04
И кому он забивал шепетовке и виннице? ах да, спартачку пару раз забил, гигант.
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.10.2020 в 22:07
Но обзывать всеравно некрасиво! Он интересный своим троллингом)))))))
0
-2
Arthas (Севастополь)
05.10.2020 в 21:37
.. в то время, как до 20 мая 2009 "Вердер" безальтернативно доминировал уже несколько лет в Европе.. добавил Виктор
Ответить
+3
-2
att119 (Луцьк)
05.10.2020 в 21:35
В групі тоді Барселона була ніяка, одна перемога і нічія в кінці групового турніру коли вже нічого суттєвого не вирішувалось. Тому значним фактором тих перемог була саме слабкість Барси. Доказом того був Ювентус який в 1/4 накидав хлопчакам 5:1.
Ответить
+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
05.10.2020 в 21:41
Но справедливости ради им накидал Чемпион Италии. с которым они певый матч на равных сыграли. А это все же уровень.
Ответить
+2
-3
Глюк Львів (Лемберг)
05.10.2020 в 22:08
Не свисти. 2 нічиї. Барса набрала 5 очок. Якби вони взяли б з Динамо 4 очки (перемога і нічия) то ділили б 1 місце з ПСВ (при тому якби забили більше 1 мяча в 2х матчах, то точно зайняли б перше місце в групі)
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
05.10.2020 в 22:47
Не забываем, что Динамо тоже решало свои задачи, а выход из группы был оформлен за 2 тура до финиша группового этапа, если память не изменяет.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
05.10.2020 в 21:26
В том сезоне Барса довольно много проиграла, хотя и стала 1-й
Ответить
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.10.2020 в 21:34
Но и побед было прилично. 23 победы на то вреемя в топ чемпионатах далеко не все победители имели .
Ответить
+3
-1
Глюк Львів (Лемберг)
05.10.2020 в 22:34
Ще один експерт. Команда стала чемпіоном за 4 чи 5 турів до кінця і злила три останні матчі. В кінцевому результаті на 9 очок випередила 2 місце.
Ответить
0
0
Глюк Львів (Лемберг)
05.10.2020 в 22:38
Я вже не говорю про 111 голів за сезон. 87 в ла лізі. І звання кращої команди Європи.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
05.10.2020 в 22:44
Тогда и общий уровень Ла Лиги был более ровным, чем есть сейчас. Еще один важнейший фактор - тогда еще не играли Месси и Роналду!
Ответить
0
0
Joyce (Donetsk)
05.10.2020 в 21:11
Не удивлюсь, если в ответ услышу типа: "Да тот жалкий Вердер вынесли бы вперед ногами не только ШД, но даже Рух"! Ну или что-то вроде этого. Человеку просто доставляет удовольствие нагадить кому-либо в душу.
Ответить
+7
-1
Лекарь (село Дарница)
05.10.2020 в 22:45
Жму руку за этот комент.
Ответить
0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
05.10.2020 в 21:09
Сказачный долбо.б, в тот год Барса была признана лучшим клубом Европы, правда Франс футбол поиздевался над Барселоной, задав опрос"что надо сделать, чтобы стать лучшим клубом Европы" и сам же ответил "надо проиграть Динамо Киев по сумме двух встреч 7-0". Так что маленький Сочи леденец петушок(сахарный).
Ответить
+7
-2
kandaur (Киев)
05.10.2020 в 21:09
1996/97 : 2nd 1997/98 : Champions 1998/99 : Champions 1999/00 : 2nd
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
05.10.2020 в 21:07
Вообще, Витя сделал мой вечер. Я был очень усталый и злой, после смены. А сейчас, прочитав эту смешинку, я сижу и улыбаюсь, полностью на позитиве)
Ответить
+5
-2
Dimka26 (Чернигов)
05.10.2020 в 21:06
Слова Леона можно легко проверить, посмотрев статистику Ла Лиги сезона 97-98. Барса там стала чемпионом. Поэтому грош цена таким высказываниям, да и понятно почему он так говорит. Детские обидки на Лобановского, что тот его забраковал.
Ответить
+9
-2
ts0y (Чернигов)
05.10.2020 в 21:06
А где был Леоненко в то время? 28-29 лет, луччий возраст для нападающего? Не в Динамо 2 случайно?
Ответить
+9
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.10.2020 в 21:07
а признать что молодые его вытеснили - ему самолюбие не позволит. слабенький человечек.
Ответить
+8
-1
kvit85 (Станіслав)
05.10.2020 в 21:05
Що не кажіть, а без цього придурка було б сумно))))
Ответить
+7
-1
Лекарь (село Дарница)
05.10.2020 в 21:09
Я готов сумувати хоч до смерті. Якщо хтось зкине Витю у мішку з моста.
Ответить
+5
-2
biatlonist_84 (Рубежное)
05.10.2020 в 21:01
Витя, ты дебил. В том сезоне Барселона стала чемпионом Испании. Подлиз жопы Шахтёру засчитан))
Ответить
+8
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
05.10.2020 в 20:59
Точно Витёк. Тогда и об Ювентус вытирали ноги все, кому не лень. )))
Ответить
+7
-1
Лекарь (село Дарница)
05.10.2020 в 20:59
Дебил, прости Господи. Барса Чемпионом Испании в том сезоне стала. Не могу сказать, что игра Барсы под руководством Ван Гала была какая-то выдающаяся. Тем не менее, даже болельщики Реала так не вытирали ноги об Барсу, как это сделал крот Витя.
Ответить
+5
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
05.10.2020 в 20:58
Витька пропил всё.
Ответить
+6
-2
avatar
Vovan7219 (Киев)
05.10.2020 в 20:58
Леоненко ты Долбо@б.
Ответить
+6
-2
Сварщик (Винница)
05.10.2020 в 20:57
Ответить
+5
-2
Ol-g (Одесса)
05.10.2020 в 20:57
Жаль, что Вы не получили ЗМ. Частично из-за Вас. ЗМ лишились и мы.
Ответить
+1
-3
Черноморчик (Одесса )
05.10.2020 в 20:54
-классный эксперт с обширными познаниями . вот интересно просто как команда которая всем проигрывала , стала чемпионом страны ?
Ответить
+7
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
05.10.2020 в 20:54
9 очей отрыва
Ответить
+7
-1
Impressed (Украина)
05.10.2020 в 20:52
задрал. можно его закрыть где-то в клетке и намордник надеть?
Ответить
+5
-1
Vlodyk51 (Ивано-Франковск)
05.10.2020 в 20:50
Леоненко-когда Динамо обыгрывало Барселону я пил пиво!
Ответить
+10
-1
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
05.10.2020 в 20:49
Вот это мега заголовок для срача...
Ответить
+5
-1
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
05.10.2020 в 20:55
Барселона тогда стала чемпионом Испании и обыгрывала Реал Мадрид! )))
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...