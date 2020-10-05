Ребров: Противостояние с Луческу? Я буду играть против Динамо, не обращаю внимания, кто тренер

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК футбол прокомментировал выход своей команды в группу Лиги чемпионов и итоги жеребьевки группового раунда турнира, по итогам которой венгерскому клубу в соперники достались "Барселона", "Ювентус" и киевское "Динамо".

– Конечно, для Венгрии это невероятное событие. К сожалению, все произошло без зрителей. Вы сами видели, как и на матч против "Динамо" Загреб, и против "Мольде", пришло 5-6 тысяч болельщиков, которые стояли за стадионом и поддерживали команду. Здесь был невероятный праздник.

– Болельщики скандируют ваше имя и вас называют легендой клуба. Как вам в таком амплуа?

– К сожалению, я не понимаю язык. Мне здесь с этим гораздо проще работать. Я не читаю газет, не смотрю новости, как по мне, здесь легче работать, чем в Украине. Нет Виктора Леоненко рядом.

– Что было после игры? Мы видели, что в раздевалке было много шампанского, как "Ференцварош" отмечал этот праздник?

– Я поздравил ребят и ушел. Это большой праздник для них, главному тренеру не нужно там находиться. Они расслабились, дали волю эмоциям. Вы сами понимаете, перед последним матчем квалификации Лиги чемпионов, я напомнил, что кроме Зубкова ни один игрок еще не играл в Лиге чемпионов вообще. Зубков тоже не так много играл, но он единственный, кто там был. Для них это очень большой успех. Что они делали – я за этим не следил.

– Кто вам звонил из Украины? Кто поздравлял с выходом в Лигу чемпионов?

– Мне писали очень многие, звонить отважились не все. Я общался с президентом киевского "Динамо" – Игорем Суркисом. Как для "Ференцвароша", так и для меня – это очень большой успех. Пройти четыре квалификации с лучшими командами Европы, с чемпионами своих стран, это очень хороший показатель.

– По одним данным, вы хотели сыграть с "Динамо" в группе. Потом мы читали ваше опровержение. Так хотели или нет?

– На пресс-конференции после матча мне задали вопрос об украинских командах. Мы могли на них попасть, и я сказал, что я не против. Но все-таки, мне не хотелось встречаться с украинскими командами. Очки нужны и для нас, и для украинских команд. Сейчас, когда "Динамо" попало в нашу группу, это сложные ощущения. Это моя родная команда и кто-то в этих играх потеряет очки, а значит, будет достаточно обидно. Мы будем готовиться серьезно и к "Динамо", и к "Ювентусу" с "Барселоной".

– Насколько для вас будет необычно сыграть против Мирчи Луческу, который возглавляет "Динамо"?

– Я буду играть против киевского "Динамо". Я не обращаю внимания, кто главный тренер.

– Вы хотели вот такого жребия: "Барселону" и "Ювентус"?

– Думаю, что болельщики хотели. Если посмотреть на первую и вторую корзину, нас в любом случае ожидали такие соперники. Нормальная жеребьевка, будем играть. Напомню: "Ференцварош" не был в Лиге чемпионов 25 лет. Какие бы команды ни попались, они бы все равно были по классу сильнее нас. Нужно готовиться серьезно и отдавать все силы.

– Вы были претендентом номер один на пост главного тренера "Динамо". Можете приоткрыть занавес: почему вы им не стали?

– Как сказал Григорий Михайлович, мы оба сделали правильный выбор. И я, и "Динамо" Киев. "Ференцварош" попал в Лигу чемпионов, значит, мой выбор был правильным. В межсезонье я не мог бросить команду в последний момент. Видел, что нуждаюсь в этой команде, и было важно закончить этот цикл. Рад, что я остался, и подарил такую радость всей Венгрии. Что будет дальше, посмотрим. Но это решение было правильным и для "Динамо", и для меня.

– Удается ли вам следить за матчами "Динамо"?

– Да, смотрел игру с "Зарей", минут 60. Конечно, я слежу за "Динамо". Я не скрывал этого. Даже если бы "Динамо" не попалось нам в группу, я бы продолжал следить за моей командой.

– Как вы оцениваете "Динамо" по уровню игры сейчас? Нравится?

– Я не собираюсь судить. Если сравнить с прошлым годом, конечно, все видят разницу. Есть дисциплина на поле, организация игры. Даже с теми же футболистами, что были в прошлом году. Все видят разницу.

– "Ференцварош" на каком уровне находится? Он подходит в хорошей форме к Лиге чемпионов?

– Сейчас будет пауза на матчи национальных сборных. Это будет серьезный экзамен, как и для сборных, так и для игроков. "Ференцварош" играл квалификацию, по две игры в неделю. Потом будет такой же месяц непростой, после матчей национальных сборных. Надеюсь, что игроки приедут без травм и у нас есть время серьезно подготовиться к старту Лиги чемпионов и продолжению чемпионата Венгрии.

– Ваша супруга поздравляла вас и вашу команду с выходом в Лигу чемпионов в соцсети. Она вспомнила, что 10 лет назад сказала, что как тренер, вы выйдете со своей командой в групповой этап Лиги чемпионов. Что это за история?

– Я спросил у Ани, ее переполняли эмоции. Я не могу ей запретить высказывать свое мнение. Она была на матче, поддерживала меня после. Мои дети тоже меня поддерживали.